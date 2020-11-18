Trump Siber Güvenlik Dairesi Başkanı’nı Kovdu

Başkan Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Dairesi (CISA) Başkanı Chris Krebs’in görevine son verdi. Trump, Krebs’in ABD seçimlerinin güvenliği konusunda ‘‘çok yanlış’’ bir açıklama yaptığını öne sürdü.

Başkan Trump, Twitter mesajında ‘‘Chris Krebs tarafından 2020 seçimlerinin güvenliğiyle ilgili yapılan son açıklama son derece yanlıştı’’ dedi.

Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını yineleyen Trump, ölülerin oy vermiş göründüğünü ve sandık gözlemcilerinin sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini öne sürdü. Oy kullanma makinelerindeki arızaların oyların Trump’tan Biden’a dönmesine neden olduğunu söyleyen Başkan, geç oy kullanma ve bunun gibi birçok sıkıntı yaşandığı iddialarını bir kez daha dile getirdi. Trump, ‘‘Bu nedenle Chris Krebs’in Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’ndeki görevine derhal son verildi’’ dedi.

Krebs’in iş çevresinden kişiler daha önce Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada Krebs’in yakın zamanda görevden alınmayı beklediğini söylemişlerdi.