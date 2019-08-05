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Trump: ‘Şiddet Sona Ermeli’

05.08.2019 00:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’tan El Paso ve Ohio’daki saldırılarla ilgili açıklama geldi. Trump, saldırılarla ilgili haftanın ilk günü açıklama yapacağını açıkladı ve şiddetin sona ermesi gerektiğini kaydetti

Trump: ‘Şiddet Sona Ermeli’

Başkan Donald Trump’tan El Paso ve Ohio’daki saldırılarla ilgili açıklama geldi. Trump, saldırılarla ilgili haftanın ilk günü açıklama yapacağını açıkladı ve şiddetin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI, Adalet Bakanı William Barr’la bu tür saldırıları önlemek için ne yapılabileceğini görüştüğünü kaydetti.

Trump, ülkede nefrete yer olmadığını da vurguladı.

Trump’ın konuşmasında neler söyleyeceği merak konusu. Zira Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi konuyla ilgili bir yasa tasarısını kabul etti ancak henüz tasarı Senato’nun gündemine gelmedi.

Tasarının yasalaşması için Senato’da kabul edilmesi ve Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

Ancak Trump daha önce böyle bir belgeye imza atmayacağını açıklamıştı.

Trump söylemeleri nedeniyle de eleştirilerin hedefinde. Birçok Demokrat Parti üyesi, aralarında partinin bazı başkan aday adayları da dahil Trump’ı söylemlerinin saldırılara zemin hazırladığı düşüncesinde.

Aday adaylarından Senatör Cory Booker saldırılardan Trump’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce Amerika’da yapılan bir kamuoyu anketi halkın yüzde 51’inin Trump’ın ırkçı olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştu.

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