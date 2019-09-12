‘Trump Şimdilik Ruhani’yle Görüşme Planı Yapmadı’

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bu ay New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı kapsamında şimdilik bir araya gelmek için plan yapmadığını söyledi.

Mnuchin CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı’yla koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump’ın şimdilik Ruhani’yle görüşmeyi planlamadığını kaydetti.

Başkan Trump geçen hafta yaptığı açıklamada İran lideri Ruhani ile New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında görüşebileceğini söylemiş, “Her şey mümkün. Sorunlarını çözmek istiyorlar. 24 saat içinde çözebilliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg’e göre de Trump bu ay Ruhani’yle bir görüşme yapabilmek için yaptırımları hafifletmeyi düşündü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Washington Tahran’a uyguladığı bütün yaptırımları kaldırmadığı sürece Amerika ile İran’ın görüşmeyeceğini belirtmişti.

Mnuchin, “Dışişleri Bakanı Pompeo ve ulusal güvenlik ekibinin geri kalanıyla birlikte İran’a maksimum baskı stratejisi uygulamaya devam ediyoruz” dedi.