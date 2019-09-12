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‘Trump Şimdilik Ruhani’yle Görüşme Planı Yapmadı’

12.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bu ay New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı kapsamında şimdilik bir araya gelmek için plan yapmadığını söyledi

‘Trump Şimdilik Ruhani’yle Görüşme Planı Yapmadı’

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bu ay New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı kapsamında şimdilik bir araya gelmek için plan yapmadığını söyledi.

Mnuchin CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı’yla koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Trump’ın şimdilik Ruhani’yle görüşmeyi planlamadığını kaydetti.

Başkan Trump geçen hafta yaptığı açıklamada İran lideri Ruhani ile New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında görüşebileceğini söylemiş, “Her şey mümkün. Sorunlarını çözmek istiyorlar. 24 saat içinde çözebilliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg’e göre de Trump bu ay Ruhani’yle bir görüşme yapabilmek için yaptırımları hafifletmeyi düşündü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Washington Tahran’a uyguladığı bütün yaptırımları kaldırmadığı sürece Amerika ile İran’ın görüşmeyeceğini belirtmişti.

Mnuchin, “Dışişleri Bakanı Pompeo ve ulusal güvenlik ekibinin geri kalanıyla birlikte İran’a maksimum baskı stratejisi uygulamaya devam ediyoruz” dedi.

“Bunun işe yaradığına şüphe yok. Para kaynaklarını kestik” diyen Mnuchin, “İşte eğer müzakere masasına dönerlerse tam da bu sebeple dönecekler” şeklinde konuştu.

Trump bu hafta İran’la diyalog kurulmasına karşı çıkan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u görevinden almıştı.

İran konusunda şahin görüşleriyle bilinen John Bolton’ın görevden alınmasının ardından Trump yönetiminin İran politikasının yumuşayıp yumuşamayacağı sorusu gündeme gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Ashena, Trump'ın John Bolton'ı görevden almasının Washington'un İran'a uyguladığı maksimum baskı stratejisinin başarısız olduğunu gösterdiğini savunmuştu.

ABD ve İran arasındaki ilişkiler ABD’nin 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesiyle gerilmişti. Washington, İran’a yaptırımları yeniden devreye sokarak İran’ın petrol sektörünü hedef alıyor.

İran sık sık nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakacağı tehdidinde bulunuyor. İran şimdiden anlaşmayla belirlenen bazı sınırları aşmış durumda.

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