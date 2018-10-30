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Trump Sinagog Saldırısına Hedef Olan Pittsburgh’da 

30.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagog saldırısına sahne olan Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentini ziyaret ediyor. Trump'a ziyaretinde eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da eşlik ediyor

Trump Sinagog Saldırısına Hedef Olan Pittsburgh’da 

Başkan Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagog saldırısına sahne olan Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentini ziyaret ediyor. Trump’a ziyaretinde eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da eşlik ediyor.

Trump’ın ziyareti, binlerce kişinin katılımıyla çoğunluğu yaşlıların oluşturduğu 11 kişinin ilk cenaze törenlerinin düzenlediği bir zamana denk geldi.

Trump, Amerikan tarihindeki Yahudiler’i hedef alan en ağır saldırının olduğu Pittsburgh’da hastanede tedavileri devam eden polis yetkilileri ve diğer yaralıları ziyaret edeceğini belirtti. Başkan Trump, sinagogun bulunduğu mahalleye de uğrayacak.

Diğer yandan, Trump’ın ziyaretine tepkiler de var. Bazı çevreler Trump’ı beyaz ırkçı milliyetçiliğin ve Nazi yanlısı faaliyetlerin artmasına neden olan söylemler kullanmakla eleştiriyor.

Trump’ın uçağı Air Force One Pittsburgh’da havaalanına indiğinde normalde bir Amerikan başkanına yapılan karşılamadan daha düşük katılımlı bir karşılama dikkat çekti. Pittsburgh’un Demokrat belediye başkanı Bill Peduto da ziyaretten önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın saldırının kurbanlarının aileleriyle onların tercihleri hakkında istişare etmesi gerektiğini söylemiş ve Trump’ın cenaze törenleri sırasında kente gelmemesini istemişti.

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın “Amerikan halkının desteğini ifade etmek ve Pittsburgh halkıyla birlikte yas tutmak için” geldiğini belirtti. Ancak yerel ve dini liderler, Trump’ın ziyareti konusunda bölünmüş durumda.

Beyaz Saray’ın Kongre’deki her iki partiden en üst düzey dört lideri de Trump’la birlikte Pittsburgh’a davet etmesine rağmen, bu Kongre üyelerinden hiçbirinin ziyarete katılmaması dikkat çekti.

Trump’ın ziyareti sırasında protesto gösterilerinin de yapılması bekleniyor.

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