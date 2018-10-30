Trump Sinagog Saldırısına Hedef Olan Pittsburgh’da 

Başkan Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği sinagog saldırısına sahne olan Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentini ziyaret ediyor. Trump’a ziyaretinde eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da eşlik ediyor.

Trump’ın ziyareti, binlerce kişinin katılımıyla çoğunluğu yaşlıların oluşturduğu 11 kişinin ilk cenaze törenlerinin düzenlediği bir zamana denk geldi.

Trump, Amerikan tarihindeki Yahudiler’i hedef alan en ağır saldırının olduğu Pittsburgh’da hastanede tedavileri devam eden polis yetkilileri ve diğer yaralıları ziyaret edeceğini belirtti. Başkan Trump, sinagogun bulunduğu mahalleye de uğrayacak.

Diğer yandan, Trump’ın ziyaretine tepkiler de var. Bazı çevreler Trump’ı beyaz ırkçı milliyetçiliğin ve Nazi yanlısı faaliyetlerin artmasına neden olan söylemler kullanmakla eleştiriyor.

Trump’ın uçağı Air Force One Pittsburgh’da havaalanına indiğinde normalde bir Amerikan başkanına yapılan karşılamadan daha düşük katılımlı bir karşılama dikkat çekti. Pittsburgh’un Demokrat belediye başkanı Bill Peduto da ziyaretten önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’ın saldırının kurbanlarının aileleriyle onların tercihleri hakkında istişare etmesi gerektiğini söylemiş ve Trump’ın cenaze törenleri sırasında kente gelmemesini istemişti.