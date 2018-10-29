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Trump Sinagog Saldırısının Hedefi Olan Pittsburgh’a Gidiyor

29.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

Amerika’da 8 gün sonra yapılacak Kongre seçimi öncesi gündem Demokrat siyasetçilere gönderilen bombalı paketlere ilişkin tartışma ve Pittsburgh’da sinagoga yönelik saldırı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Başkan Trump ve First Lady’nin yarın Pittsburgh’a gideceğini açıkladı

Trump Sinagog Saldırısının Hedefi Olan Pittsburgh’a Gidiyor

Amerika’da 8 gün sonra yapılacak Kongre seçimi öncesi gündem Demokrat siyasetçilere gönderilen bombalı paketlere ilişkin tartışma ve Pittsburgh’da sinagoga yönelik saldırı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Başkan Trump ve First Lady’nin yarın Pittsburgh’a gideceğini açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, sinagoga yönelik saldırıda hayatını kaybedenleri andı, Başkan Trump’ın ailesinde kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner ile çocuklarının Yahudi olduğunu vurguladı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump’ın yarın sinagoga yönelik saldırının düzenlendiği Pensilvanya’ya gideceğini duyurdu.

Silahlı saldırının hedefi olan Hayat Ağacı Sinagogu’nun hahamı Jeffrey Myers “Başkan’ı memnuniyetle karşılarız” demiş ancak saldırıdan hayatını kaybeden 11 kişiden 8’ini şahsen tanıyan sinagog eski başkanlarından Lynette Ledermans “Bu Başkan’ın benim şehrime gelmesini hoş karşılamıyorum” demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü: “Başkan’ın suçlanması sorumsuzca”

Amerika’da Demokrat siyasetçilere yönelik patlayıcı düzenekli paketlerin gönderildiği olayda, Amerikan toplumunda ve siyasetinde Başkan Trump’ın kullandığı söylem ve tonun etkili olduğu iddiaları ve görüşleri dile getirilmişti.

Başkan Trump Twitter üzerinden bir kez daha medyaya yüklenmiş, “Yalan haber veren medya organları Ülkemizde uzun süredir devam eden kutuplaşma ve nefretten dolayı Cumhuriyetçiler ve Muhafazakarları suçlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aslında yaptıkları yalan haberler ve yayınlar tahmin ettiklerinden daha büyük sorunlara yol açıyor” diye yazmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’a Trump’ın medyaya yönelik eleştirileri soruldu. Sözcü Sanders “Başkan olay duyulur duyulmaz kınadı. Medyanın yaptığı ilk şeyse Başkan’ı suçlamak oldu. Bu olayın tek suçlusu bu suçu işleyendir. Başkan bu eylemlerden sorumlu değildir” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftaki şüpheli paketlerin hedeflerinden biri Trump’ın sık sık eleştirdiği CNN televizyonunun New York bürosuydu. Televizyonun Atlanta’daki merkezine de şüpheli bir paket gönderilmiş ancak paket merkeze ulaşmadan posta tesisinde tepsit edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsüne CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta ısrarla Başkan Trump’ın “Yalan haber yapanlar halkın düşmanı” ifadesiyle hangi medya organlarını kastettiğini sordu. Sözcü Sarah Sanders, “Başkan bütün medyayı kastetmiyor. Bu konuda genelleme yapmak doğru değil. O kişiler kendini biliyor. Sizin çalıştığınız medya kuruluşu gibi bazı medya organlarının yönetimi suçlaması sorumsuzca” ifadelerini kullandı.

Sözcüye, Pittsburgh’daki silahlı saldırı sonrası Amerika’da bir kez daha tartışma konusu olan bireysel silahlanma “Bir şeyler yapılması için daha ne olması lazım” ifadelesiyle soruldu. Sözcü Sarah Sanders, “Bu soruya bir cevabı olan varsa, can kulağıyla dinleriz” dedi.

Beyaz Saray brifinginde İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı da gündeme geldi. Sözcüye Amerika’nın bir karşılık verip vermeyeceği soruldu. Beyaz Saray sözcüsü Sanders, CIA Başkanı Gina Haspel’ın Türkiye ve Suudi Arabistan ziyaretine atıfta bulundu,”Trump Gina Haspel’la görüştü. Yönetim seçenekleri değerlendiriyor. Daha sonra bir açıklama yapılacak” demekle yetindi.

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