Trump Sinagog Saldırısının Hedefi Olan Pittsburgh’a Gidiyor

Amerika’da Demokrat siyasetçilere yönelik patlayıcı düzenekli paketlerin gönderildiği olayda, Amerikan toplumunda ve siyasetinde Başkan Trump’ın kullandığı söylem ve tonun etkili olduğu iddiaları ve görüşleri dile getirilmişti.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, sinagoga yönelik saldırıda hayatını kaybedenleri andı, Başkan Trump’ın ailesinde kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner ile çocuklarının Yahudi olduğunu vurguladı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump’ın yarın sinagoga yönelik saldırının düzenlendiği Pensilvanya’ya gideceğini duyurdu.

Başkan Trump Twitter üzerinden bir kez daha medyaya yüklenmiş, “Yalan haber veren medya organları Ülkemizde uzun süredir devam eden kutuplaşma ve nefretten dolayı Cumhuriyetçiler ve Muhafazakarları suçlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aslında yaptıkları yalan haberler ve yayınlar tahmin ettiklerinden daha büyük sorunlara yol açıyor” diye yazmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’a Trump’ın medyaya yönelik eleştirileri soruldu. Sözcü Sanders “Başkan olay duyulur duyulmaz kınadı. Medyanın yaptığı ilk şeyse Başkan’ı suçlamak oldu. Bu olayın tek suçlusu bu suçu işleyendir. Başkan bu eylemlerden sorumlu değildir” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftaki şüpheli paketlerin hedeflerinden biri Trump’ın sık sık eleştirdiği CNN televizyonunun New York bürosuydu. Televizyonun Atlanta’daki merkezine de şüpheli bir paket gönderilmiş ancak paket merkeze ulaşmadan posta tesisinde tepsit edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsüne CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta ısrarla Başkan Trump’ın “Yalan haber yapanlar halkın düşmanı” ifadesiyle hangi medya organlarını kastettiğini sordu. Sözcü Sarah Sanders, “Başkan bütün medyayı kastetmiyor. Bu konuda genelleme yapmak doğru değil. O kişiler kendini biliyor. Sizin çalıştığınız medya kuruluşu gibi bazı medya organlarının yönetimi suçlaması sorumsuzca” ifadelerini kullandı.