Trump Sınır Duvarını Denetlemek İçin Arizona’da

Başkan Donald Trump, sınırda duvar inşası çalışmalarını denetlemek ve siyasi bir konuşma yapmak için güneybatı eyaleti Arizona’yi ziyaret ediyor.

Sınır ilçesi Yuma’da duvarın yeni bir kısmını gezecek olan Trump’a İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf ile Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Mark Morgan da eşlik edecek.

Sınıra duvar inşaatı 2017'de başladı

Amerikan yönetimi, 2017 yılının Ocak ayından bu yana sınır boyunca 338 kilometrelik duvar inşasının tamamlandığını belirtiyor ancak bu duvarın sadece 4,8 kilometrelik kısmının daha önce hiçbir bariyerin bulunmadığı bölgelerde olduğu görülüyor.

Cato Enstitüsü’nden göçmenlik politikaları uzmanı David Bier VOA’ye yaptığı açıklamada, ‘’Yeni duvar birçok yerde daha öncekinden iki katı yükseklikte ve çok az kişinin çit olarak tanımlayacağı araçlı bariyerler dışında hiçbir şeyin olmadığı yerlerde millerce duvar inşa edildi. İyileştirmelere rağmen, yeni çitler de ihlal ediliyor, üzerine tırmanılıyor ve göçmenler hala etrafından geçebiliyor. Hatta 2019’da yönetim, sınırda kontrollerden kaçmayı başarabilenlerin sayısının arttığını açıklamıştı’’ diye konuştu.