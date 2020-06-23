Trump Sınır Duvarını Denetlemek İçin Arizona’da

Başkan Donald Trump, sınırda duvar inşası çalışmalarını denetlemek ve siyasi bir konuşma yapmak için güneybatı eyaleti Arizona’yi ziyaret ediyor.
Sınır ilçesi Yuma’da duvarın yeni bir kısmını gezecek olan Trump’a İç Güvenlik Bakanı Vekili Chad Wolf ile Gümrük ve Sınır Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Mark Morgan da eşlik edecek.
Sınıra duvar inşaatı 2017'de başladı
Amerikan yönetimi, 2017 yılının Ocak ayından bu yana sınır boyunca 338 kilometrelik duvar inşasının tamamlandığını belirtiyor ancak bu duvarın sadece 4,8 kilometrelik kısmının daha önce hiçbir bariyerin bulunmadığı bölgelerde olduğu görülüyor.
Cato Enstitüsü’nden göçmenlik politikaları uzmanı David Bier VOA’ye yaptığı açıklamada, ‘’Yeni duvar birçok yerde daha öncekinden iki katı yükseklikte ve çok az kişinin çit olarak tanımlayacağı araçlı bariyerler dışında hiçbir şeyin olmadığı yerlerde millerce duvar inşa edildi. İyileştirmelere rağmen, yeni çitler de ihlal ediliyor, üzerine tırmanılıyor ve göçmenler hala etrafından geçebiliyor. Hatta 2019’da yönetim, sınırda kontrollerden kaçmayı başarabilenlerin sayısının arttığını açıklamıştı’’ diye konuştu.
Trump Yuma’da ayrıca, seçilmiş yetkililer ve toplum liderleriyle birlikte sınır güvenliği konusunda yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.
Bu arada sağlık yetkililerine göre, Yuma ülkedeki Corona virüsü salgınında sıcak noktalardan biri haline gelirken, Arizona eyaletindeki vakaların sayısı da son iki hafta içinde ikiye katlandı.
Trump Arizona’daki temasları kapsamında ayrıca Phoenix kentine giderek, bir kilisede çoğunluğu ‘’Trump’ı Destekleyen Öğrenciler’’ alı gruptan 3 binin üzerinde kişiye hitaben kampanya konuşması yapacak.
Trump'ın ziyaret edeceği kiliseden virüs öldüren teknoloji açıklaması
Dream City Kilisesi yayınladığı bir videoda, ‘’COVID’i yüzde 99,9 oranında 10 dakika içinde öldüren’’ yeni bir ‘’iyonlaşma’’ teknolojisini devreye soktuğunu ve etkinliğe katılanların ‘’güvende’’ olacağını belirtti.
Bununla birlikte, bu tür bir hava filtreleme cihazının, insanların yakın mesafede bulunduğu ortamlarda Corona virüsünün nefes yoluyla bulaşmasını engelleyebileceği yönünde bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Hem Yuma bölgesi hem de Phoenix kenti halka açık mekanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.
Phoenix Belediye Başkanı Kate Gallego, kilisedeki etkinliğin Phoenix kenti yerel yönetiminin onay verdiği bir aktivite olmadığını, siyasi etkinliklere izin vermediklerini söyledi. Gallego ayrıca, etkinliğin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin Corona virüsü salgınıyla ilgili mevcut yönetmeliğine de ters düştüğünü söyledi. Gallego, ‘’Arizona’da COVID vakalarının arttığı bir ortamda, bu boyutta bir programın güvenli şekilde yapılabileceğine inanmasam da Başkan bu mitingi düzenleme kararı aldı’’ dedi.
Belediye Başkanı, Başkan Trump dahil mitinge katılacak herkesin maske takarak örnek olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Başka Donald Trump, Corona virüsü salgınının yeniden artışa geçtiği bir başka eyalet Oklahoma’nun Tulsa kentinde de geçen Cumartesi günü kapalı ortamda miting düzenlemiş ve bu hareketiyle eleştirilere maruz kalmıştı.