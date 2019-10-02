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'Trump Sınırı Geçmeye Çalışanlar Bacağından Vurulsun Dedi' İddiası

02.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

İki New York Times muhabirinin kaleme aldığı bir kitapta Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar planına ilişkin danışmanlarıyla yaptığı istişarede sınırı yasa dışı olarak geçmek isteyen göçmenlerin bacağından vurulmaları önerisinde bulunduğu iddia edildi

'Trump Sınırı Geçmeye Çalışanlar Bacağından Vurulsun Dedi' İddiası

İki New York Times muhabirinin kaleme aldığı bir kitapta ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar planına ilişkin danışmanlarıyla yaptığı istişarede sınırı yasa dışı olarak geçmek isteyen göçmenlerin bacağından vurulmaları önerisinde bulunduğu iddia edildi. Beyaz Saray’dansa konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

New York Times muhabirleri Michael Shear ve Julie Davis’in hazırladığı “Sınır Savaşları: Trump’ın Göç Saldırısının Perde Arkası” adlı kitaba göre, Trump göçmenlerin ABD’nin güney sınırından kaçak şekilde geçmelerinin önlenmesi için bazı radikal yöntemler önerdi.

“Elektrikli dikenli tel, yılan ya da timsah dolu hendek”

Muhabirlerin ismi verilmeyen çok sayıda Beyaz Saray’da görevli kaynakla yaptıkları mülakatlara dayanarak kaleme alınan kitaptaki iddiaya göre Trump kaçak göçmenlerin caydırılması amacıyla başka çözüm önerilerini de gündeme getirdi.

Trump’ın gündeme getirdiği öneriler arasında, sınıra elektrik şoklu dikenli telli duvar inşa edilmesi, su, yılan ya da timsah dolu hendekler kazılması gibi öneriler yer aldı. Hatta iddialara göre Trump danışmanlarından bu radikal yöntemler için bir bütçe tahmini çıkarmaları talebinde bulundu.

Söz konusu kitap, 2019 yılı Mart ayında Başkan Trump’ın ABD’ye güney sınırından göçü durdurmaya çalıştığı bir haftalık dönemi anlatıyor. Kitaptan ABD basınında yer alan alıntılarda Başkan Trump’ın sınırda görev yapan askerlerin sınırı kaçak şekilde geçme teşebbüsünde bulunanların bacağından vurulmasını önerdiği ancak danışmanlarının bunun hukuk dışı olacağı uyarısında bulundukları iddia ediliyor.

New York Times muhabirlerinin kaleme aldığı kitaptaki iddialara göre Trump bu radikal çözüm önerilerinde bulunduktan bir gün sonra danışmanlarına ABD-Meksika sınırının öğlene kadar kapatılması talimatını verdi. İddiaya göre telaşa kapılan danışmanlar Trump’ı sakinleştirmeye ve Başkan’ın fikrini değiştirmeye çalıştı.

“Beni aptal konumuna düşürüyorsunuz”

New York Times’ın konuyla ilgili haberinde, Başkan Trump’ın bu radikal önerilerine karşı çıkan ve kendisini aksine ikna etmeye çalışan danışmanlarını görevden uzaklaştırmayla karşılık verdiği iddia edildi. Süresi uzayan toplantıda Trump’ın “Benim aptal konumuna düşürüyorsunuz. Ben bu konudaki vaatlerimle seçimde yarıştım” şeklinde danışmanlarına tepki gösterdiği iddia edildi.

Gazetenin haberinde geçtiğimiz yaz aylarında New York Times’a verdiği mülakatta “Sınırı kapatmaya mutlak yetkim var” diyen Başkan Trump’ın “kendisine karşı çıkma konusunda daha isteksiz olan danışmanlarla çevrili olması sebebiyle ABD’yi göçmen akınından korumak için sınırı kapatma tehdidinin hala geçerli olduğu” ifadesi yer aldı.

Başkan Trump’ın daha önce de ABD’nin Meksika sınırına konuşlanan askerlerin güvenlik güçlerine taş atan kaçak göçmenlere ateş açması yönünde bir açıklaması olmuştu.

Beyaz Saray’dan New York Times muhabirlerinin kaleme aldığı kitapta yer alan iddialarla ilgili bir yorum ya da açıklama gelmedi.

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