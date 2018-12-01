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Trump sinirlendi! Mikrofonu çıkardı attı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konutu Casa Rosada’da düzenlediği basın toplantısında İspanyolca tercümeyi beğenmeyince kulaklığını çıkarıp yere attı.

Trump kulaklığı çıkardığı sırada yapılan tercümeden duyduğu rahatsızlığı belirterek, ''Senden daha iyi anlıyorum'' dedi.

TRUMP, MACRİ'NİN BABASINI DA TANIYOR

Yaşanan bu olaydan sonra Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri'ye övgüler yağdırarak, ''Size yıllardır Mauricio'nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri

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