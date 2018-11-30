Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Cumhuriyetçi lider, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediği yerde işitme cihazını yere attı.
Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladım, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.
Yaşanan bu olaydan sonra Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri'ye övgüler yağdırarak, “Size yıllardır Mauricio'nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım” diye konuştu.
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