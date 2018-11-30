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Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 19:08 | Son Güncelleme

G20 zirvesine katılan ABD Başbakanı Donald Trump, sinirlerine hakim olamadı.

Trump sinirlerine hakim olamadı! Cihazı yere fırlattı

Cumhuriyetçi lider, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediği yerde işitme cihazını yere attı.

TERCÜMANA SİTEM ETTİ

Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladım, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.

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TRUMP, MACRİ’NİN BABASINI DA TANIYOR

Yaşanan bu olaydan sonra Trump, yıllardır tanıdığı ve beraber golf oynadığı Macri'ye övgüler yağdırarak, “Size yıllardır Mauricio'nun bir arkadaşı olduğumu söylemek isterim. O genç bir adamdı. Çok iyi bir adamdı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aslında babasıyla da mükemmel bir dostluğumuz var. Ailesiyle iş yaptım” diye konuştu.

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Trump G20 Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Her ülkede bu adamdan bir tane olsa dünya cok daha yaşanılır bir yer olur. sevmem ama içi dışı bir olan bir yönetici. başkaları gibi yapmacık değil
Artist ya bu adam yaramaz çocuk gibi hareket ediyor
@fatih_1988_mvcfs trump başkan fener şampiyon
dolar bu yüzden arttı herhal ...;)
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