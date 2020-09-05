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Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak

05.09.2020 00:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Sırbistan’ın ABD’nin izinden giderek İsrail’deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.

Trump: Sırbistan İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıyacak

Beyaz Saray’da cuma günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD'nin izinden giden Sırbistan’ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıkladı. Donald Trump, Sırbistan’ın bu ay içerisinde ilk etapta Kudüs’te bir ticaret ofisi açacağını da duyurdu. Twitter hesabından kararla ilgili bir mesaj yayınlayan Trump, "Bu çok cesur ve tarihi bir adım!" ifadesini kullandı:

ABD Başkanı ayrıca Sırbistan ve Kosova’nın ekonomik ilişkilerde normalleşme kararı aldıklarını ve Kosova-İsrail ilişkilerinde de yine normalleşme ve diplomatik ilişki kurma üzerinde mutabakat sağlandığını duyurdu.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ilk Avrupa ülkesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, Kosova'nın İsrail'i tanıma kararından ve Kosova ile Sırbistan'ın Kudüs’te elçilik açma planlarından memnuniyet duyduklarını açıkladı. İsrailli yetkililer ayrıca, Sırbistan'ın büyükelçilik binasını Kudüs'e taşıma kararı alan ilk Avrupa ülkesi olduğunu ifade etti. Söz konusu kararlar, iki gündür ABD'li üst düzey yetkililer ile iki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde alındı.

ABD Başkanı Trump, 2017 yılında, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını açıklamış ve ABD elçiliği Mayıs 2018'de Tel Aviv'den Kudüs’e taşınmıştı. O günden bu yana Filistin yönetimi ABD'yi boykot ediyor.

Kosova ise 1999 yılındaki Kosova Savaşının ardından, 2008'de tek yanlı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

dpa / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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