Trump Şirketi CFO’su Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Suçlandı

Eski Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu aile şirketi Trump Organizasyonu’nun uzun süredir Finans Grubu Başkanlığı’nı (CFO) yürüten Allen Weisselberg, New York’ta çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen vergi dolandırıcılığı, hırsızlık ve diğer suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

Soruşturmayı yürüten Manhattan bölge savcılığı ayrıca Weisselberg'i, 1,7 milyon dolarlık ikramiye gelirlerini ve diğer giderlerini beyan etmediği için vergi kaçırmakla suçladı.

Weisselberg, hakim tarafından kefalet ödemeden tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı. Mahkeme, yurt dışı yasağı koyduğu Weisselberg’den pasaportunu teslim etmesini istedi.

Trump Organizasyonları CFO’su Weisselberg, sabah erken saatlerde henüz hakkındaki suçlamalar açıklamadan önce adli yetkililere teslim olmuştu. Manhattan Bölge Başsavcısı Cyrus Vance ve New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından iki yıldır yürütülen soruşturmada Weisselberg aleyhine açılan davanın iddianamesindeki gizlilik kararı bugün kaldırıldı.

15 sayfalık iddianamede 15 ayrı suçlama yer aldı

Trump Organizasyonu’nun üst düzey yöneticileri, kayıt dışı defter tazmin edip, vergi ödememek için 15 yıldır düzenledikleri dolandırıcılık planını yürürlüğe koyup uygulamakla suçlandı. 25 sayfadan oluşan iddianamede, Weisselberg’ün vergi kaçırmak ve dolandırıcılık planlamaktan birinci derecede suçlu olduğu iddia edildi.

İddianamede Weisselberg aleyhine 15 ayrı suçlamanın yer aldığı bildirildi. Suçlamaların çoğu vergi ve evrakta usulsüzlük yapmakla ilgili.

Başsavcılık tarafından Weisselberg aleyhine hazırlanan iddianamede, vergi kaçırarak dolandırmak suçunun dışında, dolandırıcılık planlamak, büyük çapta hırsızlık yapmak, belgeler ve ticari kayıtlarda tahrifat yapma suçlamalarının yer aldığı görüldü.

“Weisselberg dolandırıcılık planının en önemli yaratıcısı”

İddianamede isnat edilen suçların 31 Mart 2005 ile 30 Haziran tarihleri arasında işlendiği belirtildi. İddianamede şu ifadeler kullanıldı: “2005 yılından başlayarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar, sanık Allen Weisselberg ve diğerleri, New York eyaleti ve New York kenti vergi makamlarını dolandırmak için bir plan tasarladı ve planlarını uyguladı. Sanıkların dolandırıcılık planının en önemli yararlanıcılarından biri Allen Weisselberg'di” denildi.

Kişisel giderlerini Trump’ın şirketine ödetmiş ancak beyan etmemiş

İddianameye göre Trump’ın şirketi, Weisselberg ve eşinin Manhattan’da oturduğu Riverside Bulvarı'ndaki apartman dairesinin kira, elektrik ve garaj masraflarını karşılamış. Trump Organizasyonu’ndan bu şekilde Weisselberg’e ödenen giderler şahsi gelir vergisi beyanında yer almamış. Weisselberg’e masrafları için ödenen toplam 1 milyon 700 bin dolar için hiçbir vergi ödenmemiş ve gelir kesintisi yapılmamış.

İddianamede, Weisselberg'in torunları için Columbia Gramer okuluna yapılan 359 bin 58 dolarlık öğrenim ücretinin 2012 ve 2017 yılları arasında Donald Trump'ın hesabından ödendiği yazıyor. Weisselberg’in bu yolla bir gelir elde ettiği ancak elde ettiği gelirle bağlantılı olarak hiçbir gelir vergisi kesilmediği iddiaların arasında yer aldı.

Eski ABD Başkanı Trump, kararın siyasi olduğunu belirterek suçlamaları “radikal solcuların cadı avı” olarak değerlendirdi.

