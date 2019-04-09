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Trump, Sisi ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Mısır’ın Rusya’dan silah alımına ilişkin açıklama yapmayan Trump, terörizm ve Mısır’la ilgili diğer konular hakkında çok fazla ilerleme kaydedildiğini söyledi. Trump, Mısır ve ABD’nin daha önce şuanda olduğundan daha iyi bir ilişkisi olmadığını ifade etti.

Sisi’nin görev süresinin uzatılmasına yönelik çabalarına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Bence harika bir iş yapıyor, çabası konusunda bilgim yok, sadece çok iyi bir iş yaptığını söyleyebilirim." dedi.

Mısır Temsilciler Meclisi, Şubat ayında Cumhurbaşkanı Sisi’nin 2034 yılına kadar görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği önergesini kabul etmişti.

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