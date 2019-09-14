HABER

Trump, Sisi'den "en favori diktatörüm" diye bahsetmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 03:52 | Son Güncelleme

Trump, Sisi'den "en favori diktatörüm" diye bahsetmiş

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede?" diye bağırdı.

Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti.

Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!
Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Abdulfettah as-Sisi mısır

En Çok Okunan Haberler

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!

Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!

İstanbul Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.