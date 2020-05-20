Trump: “Sıtma İlacını Savunma Amaçlı Kullanıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı günü Beyaz Saray’daki kabine toplantısında, Corona virüsüne karşı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış sıtma ilacını kullandığını açıklaması bir kez daha gündeme geldi. Trump ilacı “savunma amaçlı” kullandığını, ilacın güvenli göründüğünü söyledi. Başkan Trump, sıtma ve lupus hastalıklarının tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacı almaya başladıktan sonra kendisinde bir değişiklik gözlemlemediğini, ilacı takviye bir savunma sağlamak amacıyla aldığını ve bir süre sonra ilacı bırakacağını söyledi. Trump, geçtiğimiz günlerde yaverlerinden birinin Corona testinin pozitif çıkmasına atıfta bulundu, “İlacı almak için kötü bir zaman değildi” dedi. Donald Trump, ilacın Corona hastalarındaki etkisine ilişkin ABD, Fransa, İtalya ve İspanya’dan olumlu araştırma sonuçlarının geldiğini, ilacın kullanımı konusunda Beyaz Saray’daki doktoruna danıştığını, gün içinde ABD Başkanı olarak görevi gereği pek çok kişiyle karşı karşıya geldiğini ve bu nedenle de ilacı savunma amaçlı olarak düşündüğü için almaya başladığını söyledi. Trump ilacın ucuz olmasına da dikkat çekti.

“Virginia Araştırması Uydurma” Kabine toplantısında, ABD’de Corona teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan muhariplerde ilacın denendiği, Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Virginia Üniversitesi tarafından fonlanan bir araştırma gündeme geldi. Söz konusu araştırmaya ilişkin Nisan ayında ABD basınında yer alan haberlerde, araştırmada hidroksiklorokinin kullanıldığı vakalarda can kaybının daha fazla görüldüğü belirtilmiş ancak 368 erkek hastayla yapılan araştırmanın çok kapsamlı olmadığı ifade edilmişti. Başkan Trump bu araştırma için “uydurma bir araştırma” dedi. Araştırmada ilacın zaten ölmesi beklenen hastalara verildiğini, hastaların ilacı kullanmadan önce de kalp sorunu yaşadığını söyleyerek araştırmaya tepki gösterdi. Trump kabinesinde başka bir kişinin daha bu ilacı kullanıp kullanmadığını bilmediğini, ilaç kullanımının kişisel bir konu olduğunu söyledi. “Brezilya’ya yönelik seyahat yasağını değerlendiriyoruz” Trump’a dünya genelinde en fazla Corona virüsü vakasının görüldüğü üçüncü ülke konumundaki Brezilya’ya yönelik bir seyahat yasağı getirilip getirilmeyeceği soruldu. “Bunu değerlendiriyoruz” diyen Başkan Trump Brezilya’daki durum için, “İnsanların buraya gelip bizim halkımızı enfekte etmelerini istemiyorum. Oradaki insanların da hastalanmasını istemiyorum. Brezilya’ya suni solunum cihazları yardımı yapıyoruz. Brezilya bir miktar sorun yaşıyor, bu konuda hiç şüphe yok” ifadelerini kullandı.