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Trump: Snowden için affı değerlendireceğim

16.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Rusya’da yaşayan eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı Edward Snowden’ı affetmeyi değerlendirdiğini bildirdi. Snowden’ın 2013 yılında sızdırdığı bilgiler ABD’de istihbarat camiasının operasyonlarıyla ilgili tartışmaya neden olmuştu.

Trump: Snowden için affı değerlendireceğim

Başkan Trump bu hafta New York Post gazetesine yaptığı açıklamada da birçok kişinin ABD tarafından Snowden’a adil davranılmadığını düşündüğünü bildirmişti.

New Jersey’deki Bedminster golf kulübünde gazetecilere açıklama yapan Trump, olası bir af konusunda ‘‘Bu konuyu değerlendireceğim’’ diye konuştu.

ABD’li yetkililer uzun zamandır Snowden’ın ABD’ye teslim edilmesini ve 2013 yılında hakkında yapılan casusluk suçlamalarından yargılanmasını istiyor.

ABD’den kaçan Snowden, Rusya’ya sığınmıştı. Snowden, 2013 yılında haber kuruluşlarına Ulusal Güvenlik Dairesi’nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çok sayıda operasyonla ilgili bilgi sızdırmıştı.

Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena ise RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Snowden’ı affetmesinin yeterli olmayacağını, hakkındaki suçlamaların da düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kucherena yaptığı açıklamada Snowden için ‘‘O sadece ABD halkının iyiliği için değil tüm insanlığın iyiliği için çalışıyordu’’ diye konuştu.

Trump açıklamasında siyaset sahnesinde hem sol hem de sağ kanatta yer alan isimlerin Snowden konusunda bölündüklerini kaydetti.

Trump ‘‘Birçok kişi ona adil davranılmadığını düşünüyor. Diğerleriyse onun çok kötü şeyler yaptığını düşünüyor’’ dedi.

Snowden’ın sızdırdığı bilgiler, Amerikalı yetkililerin kamuoyu önünde varlığını reddettiği ülke içindeki casusluk operasyonları dahil bazı dijital casusluk operasyonlarının ölçeğini gözler önüne sermişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise Eylül ayında Snowden’a karşı dava açmış ve Snowden’ın geçen yıl çıkardığı kitabının ‘‘gizlilik’’ anlaşmalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Adalet Bakanlığı Snowden’ın kitabını istihbarat yetkililerine gözden geçirmeleri için iletmeden bastığını ve Snowden’ın yaptığı bazı konuşmaların da gizlilik anlaşmalarını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

Trump son olarak geçen ay danışmanı ve yakın dostu Roger Stone için özel bir af kararı imzalayarak Stone’un hapis cezasını çekmesini önlemişti.

Roger Stone hakkında Rusya’nın 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahalesi soruşturması kapsamında, yeminli olarak yalan ifade vermek ve yargıya engel olmak suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası kararı bulunuyordu.

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