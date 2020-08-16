Trump: Snowden için affı değerlendireceğim

Başkan Trump bu hafta New York Post gazetesine yaptığı açıklamada da birçok kişinin ABD tarafından Snowden’a adil davranılmadığını düşündüğünü bildirmişti.

New Jersey’deki Bedminster golf kulübünde gazetecilere açıklama yapan Trump, olası bir af konusunda ‘‘Bu konuyu değerlendireceğim’’ diye konuştu.

ABD’li yetkililer uzun zamandır Snowden’ın ABD’ye teslim edilmesini ve 2013 yılında hakkında yapılan casusluk suçlamalarından yargılanmasını istiyor.

ABD’den kaçan Snowden, Rusya’ya sığınmıştı. Snowden, 2013 yılında haber kuruluşlarına Ulusal Güvenlik Dairesi’nin yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çok sayıda operasyonla ilgili bilgi sızdırmıştı.

Snowden’ın avukatı Anatoly Kucherena ise RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Snowden’ı affetmesinin yeterli olmayacağını, hakkındaki suçlamaların da düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kucherena yaptığı açıklamada Snowden için ‘‘O sadece ABD halkının iyiliği için değil tüm insanlığın iyiliği için çalışıyordu’’ diye konuştu.

Trump açıklamasında siyaset sahnesinde hem sol hem de sağ kanatta yer alan isimlerin Snowden konusunda bölündüklerini kaydetti.