Trump: ‘‘Sol Şiddete Karşı Soruşturma Başlatılacak’’

Başkan Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak bir operasyonla ‘‘solcu sivil itaatsizlik eylemleri’’ olarak değerlendirdiği şiddet olaylarını soruşturmaya hazırlandıklarını açıkladı. Trump Demokrat Parti’nin 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayı Joe Biden’ı vandallara moral yardımı yapmakla suçladı. Trump, şiddet olaylarında 100’ü Oregon eyaletinin Portland kentinde olmak üzere 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. ‘‘Bizler Amerika’da asla çetelerin düzenine boyun eğmeyeceğiz’’ diyen Trump, ‘‘Eğer ülkeyi çeteler idare ederse o zaman demokrasi aslında ölmüş demektir’’ diye konuştu. Joe Biden’ın bugün Pittsburgh kentinde düzenlediği seçim mitinginde de aşırı sola ya da Antifa örgütüne değinmediğini söyleyen Trump, Biden’ı polise ve güvenlik güçlerine yüklenmekle suçladı. Şiddet olaylarının Demokratlar tarafından yönetilen kentlerde kontroldan çıktığını söyleyen Trump, göstericilerin barış yanlısı olmadıklarını, ‘‘yağmacı’’ ve ‘‘provokatör’’ olduklarını, yaşananın da ‘‘anarşi’’ olduğunu söyledi.

Biden’ın kampanya çalışanlarından 13’ünün hapisteki ‘‘isyancıların’’ ve ‘‘yağmacıların’’ kefaletlerini ödeyerek serbest kalmalarını sağladıklarını söyleyen Trump, Biden’ın yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris’in de destekçilerine aynı şeyi yapmaları çağrısında bulunduğunu söyledi. ‘‘Olanları polisin sırtına yüklemeye çalışıyorlar’’ diyen Trump, ‘‘Güvenlik güçlerine savaş açtılar, ancak onlar olmazsa ülkemiz de olmaz. Radikal solu güçlendirirseniz her yer Portland’a ya da Chicago’ya döner’’ dedi. Trump, ‘‘Anarşiye ve şiddete toleransımız olmamalı’’ diye konuştu. ‘‘Gençlerin beynini yıkıyorlar’’ ‘‘Okullarda ve üniversitelerde ırkçılık söylemleriyle genç Amerikalılar’ın beynini yıkamaya çalıştıklarını görüyoruz’’ diyen Trump, Demokrat Parti’yi ulusal kongre sırasında çeşitli defalar tekrar edilen bağlılık yemininden de ‘‘Tanrı’’ sözcüğünü çıkartmakla suçladı. Trump daha önce de rakibi Biden’ı ‘‘Biden Tanrı’ya ve dine karşı’’ sözleriyle eleştirmişti. Başkan Trump, Salı günü Wisconsin eyaletini ziyaret etmeye hazırlanıyor. 29 yaşındaki siyah Jacob Blake’in 23 Ağustos’ta üç çocuğu arabadayken beyaz bir polis memuru tarafından sırtından vurulmasının ardından eyalette protesto gösterileri devam ediyor. Federal hükümet, Cuma gününden itibaren 1.000 kadar Ulusal Muhafız’ı olayların en yoğun yaşandığı Kenosha kentine göndermişti.

Muhabirlerden birinin Trump’a Jacob Blake’in ailesiyle neden görüşmeyeceğini sorduğunda Trump, ailenin Trump’ın Blake ile konuşmasını istediğini, ancak bu konuşmaya avukatların dahil olmasını istediklerini ve bunu uygun görmediğini söyledi. Muhabirlerden bir diğeri Trump’a, haftasonunda Portland eyaletindeki olaylar sırasında kendi destekçilerinin boya tabancaları ve gözyaşartıcı gaz kullanmasına neden tepki göstermediğini sordu. Trump, destekçilerinin göstericiler arasındaki sayısının az olduğunu ve çoğunlukla barışçı şekilde toplandıklarını söyledi. Trump, ‘‘Sizin destekçileriniz genç bir göstericiyi vurdu ve bunu yaparken boya tabancası kullanmadı, gerçek mermi kullandı’’ dedi. ‘‘Her şeyle güvenlik güçleri ilgilenmeli’’ Trump’a sorulan bir diğer soruysa Kenosha’daki protestolar sırasında iki kişiyi vurarak ölümlerine neden olan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse’u kınayıp-kınamayacağı oldu. Olayın soruşturulduğunu belirten Trump, Rittenhouse’un olay sırasında başının dertte olduğunu, saldırıya uğradığını ve öldürülmek üzere olduğunu düşündüğünü söyledi. Trump, Rittenhouse gibi kişilerin silahlarını alarak sokağa çıkmasına katılmadığını belirterek ‘‘Her şeyle güvenlik güçleri ilgilenmeli’’ dedi.