Trump Somali’den Çekilme Talimatını Verdi

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın Somali’deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Trump’ın hamlesi, gelecek ay görevden ayrılmadan önce Afganistan ve Irak da dahil küresel ölçekte asker çekme adımlarının son halkasını oluşturuyor.
ABD’nin Somali’da halen 700 civarında askeri bulunuyor. Bu askerler, El Kaide bağlantılı El Şebab militanlarına karşı mücadelede yerel güçlere yardım etmeye odaklanıyor. Bu misyon ABD’de çok fazla ilgi uyandırmış olmasa da Pentagon’un El Kaide’yle küresel mücadele çabalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, çekilmeden sonra Somali’de kalacak ABD askerlerinin başkent Mogadişu civarında konuşlanacağını belirtti. Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin olası etkilerine önem atfetmeyen bir üslup kullanılsa da uzmanlar böyle bir adımın Somali’de güvenlik konusunda ciddi sonuçlarının olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Pentagon açıklamasında, askeri güçte yapılacak değişikliğin ABD politikasında değişiklik anlamına gelmediği belirtildi.
Açıklamada, “ABD, Somali’de hedefe odaklı terörle mücadele operasyonlarını yürütme kabiliyetini muhafaza etmeyi, ana vatana yönelik tehditler hakkında erken uyarı ve işaretleri toplamayı sürdürecek” ifadesi kullanıldı.
İmzasız yayınlanan Pentagon açıklamasında, bazı güçlerin Doğu Afrika’nın dışındaki bölgelerde görevlendirilebileceği kaydedildi. Sınır ötesi operasyonlara imkan tanıyacak şekilde komşu ülkelerde yeniden konuşlandırılabilecek askerlerin sayısı ise açıklanmadı.
ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, geçen hafta Somali’yi ziyaret etmişti. Miller’ın ziyareti öncesinde Somali’de bir CIA görevlisinin çatışmada hayatını kaybettiği haberleri Amerikan basınına yansımıştı. Christopher Miller'ın ziyaretinin ardından Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir patlama meydana gelmiş, en az yedi kişi hayatını kaybetmişti.