Trump Somali’den Çekilme Talimatını Verdi

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın Somali’deki Amerikan askerlerinin çoğunun geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Trump’ın hamlesi, gelecek ay görevden ayrılmadan önce Afganistan ve Irak da dahil küresel ölçekte asker çekme adımlarının son halkasını oluşturuyor.

ABD’nin Somali’da halen 700 civarında askeri bulunuyor. Bu askerler, El Kaide bağlantılı El Şebab militanlarına karşı mücadelede yerel güçlere yardım etmeye odaklanıyor. Bu misyon ABD’de çok fazla ilgi uyandırmış olmasa da Pentagon’un El Kaide’yle küresel mücadele çabalarının temel taşlarından biri olarak görülüyor.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, çekilmeden sonra Somali’de kalacak ABD askerlerinin başkent Mogadişu civarında konuşlanacağını belirtti. Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, çekilmenin olası etkilerine önem atfetmeyen bir üslup kullanılsa da uzmanlar böyle bir adımın Somali’de güvenlik konusunda ciddi sonuçlarının olabileceği uyarısında bulunmuştu.