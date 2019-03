Başkan Donald Trump Perşembe günü Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen Kuzey Kore’yle bağlantılı yaptırımların geri çekilmesini istediğini açıkladı.

Trump Twitter mesajında “Bugün Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen geniş kapsamlı yaptırımların var olan yaptırımlara dahil edileceği açıklanmıştı. Bugün bu ek yaptırımların geri çekilmesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Trump’ın tam olarak hangi yaptırımlardan söz ettiğini açıklamadı ancak “Başkan Trump, Başkan Kim’i (Jong Un) seviyor ve bu yaptırımların gerekli olduğunu düşünmüyor” dedi.

ABD, Kuzey Kore’yle görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının ardından iki Çinli taşıma firmasını yaptırım listesine almıştı. Maliye Bakanlığı ayrıca Kuzey Kore’ye rafine edilmiş petrol sevkıyatı yaptığı belirlenen 67 aracın da listesini yayınlamıştı.

Yaptırım listesine yeni dahil edilen iki taşıma firmasının Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. ve Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd. olduğu açıklanmıştı.

Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un üç hafta önce Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan zirvede Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda net bir ilerleme sağlayamamış ve taraflar masadan kalkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetimi Kuzey Kore’ye yeni yaptırım kararı almıştı. Ancak Başkan Trump yine de anlaşma olasılığı bulunduğunu ve Kim Jong Un’la yeniden görüşebileceğini söylemişti.