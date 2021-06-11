‘’Trump Sonrasında Müttefikler ABD’ye Hala Şüpheyle Yaklaşıyor’’

2017'de ABD Başkanı Donald Trump, ilk Avrupa seyahati sırasında Washington’un müttefiklerini şok etti. Savunmadaki "adil paylarını" ödemedikleri için müttefikleri azarladı; bir başbakanı fiziksel olarak kenara itti ve başka bir liderle el sıkışmasını güç gösterisine çevirdi.

Transatlantik ilişkilerde Donald Trump döneminde geçirilen çalkantılı dört yıldan sonra, Demokrat Joe Biden'ın bu hafta ve gelecek hafta Batılı müttefiklerle buluşurken göstereceği dostane yaklaşımın ve "Amerika geri döndü" mesajının Avrupa’da memnunlukla karşılanması bekleniyor. Ancak diplomatlar ve dış politika uzmanlarına göre bunlar yeterli değil.

Biden, Amerika'nın bir ortak olarak güvenilirliği konusunda sürekli şüphelerle karşı karşıya. Yedi gelişmiş ekonomi, NATO ve Avrupa Birliği grubundan liderler, ABD siyasetindeki gel-gitlerden endişe duyuyorlar ve Trump yıllarının şokundan sonra söze değil, somut eyleme bakıyorlar.

Avrupa Birliği'nin eski Washington Büyükelçisi David O'Sullivan, Biden yönetiminin Trump’ın ilk dönemi ile olası ikinci dönemi arasında bir ara dönem olup-olmadığını kimsenin bilmediğini söyledi ve ‘’Bence çoğu insan, ilişkiyi güçlendirmek ve bunun ara seçimlerin ve 2024'ün ötesinde hayatta kalabilmesini ummak için bu yönetimle fırsat yakalamamız gerektiği görüşünde" dedi.