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Trump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki harekata ilişkin, “Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum” dedi.

Trump: Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Trump, “Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor” dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, “Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Trump Barış Pınarı Harekatı

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