HABER

Trump: sonu olmayan savaşlar sona ermeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 03:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, “Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" dedi.Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli”açıklamasında bulundu.Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı “Barış Pınarı” operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye’yi tehdit ettiği tiwitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda”bulunmuştu.

Trump: sonu olmayan savaşlar sona ermeli

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, “Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" dedi.
Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli”açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı “Barış Pınarı” operasyonuna ilişkin hafta boyunca kritik açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, zaman zaman da Türkiye’yi tehdit ettiği tiwitlerinden sonra en son yaptığı tek cümlelik paylaşımında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda”bulunmuştu.

PARTNERÜnlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!Ünlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!
Bakan Kurum, Samsat afet konutlarını incelediBakan Kurum, Samsat afet konutlarını inceledi
Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak (2)Bakan Kurum: Güvenli bölgede 700 bin nüfus köylerde, 300 bin ilçelerde barınacak (2)

En Çok Okunan Haberler

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telefonu

Bakan Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Soylu'dan Nusaybin'de önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Semih Yalçın duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli Pazartesi mesaiye başlıyor!

Fahrettin Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Altun'dan YPG'nin gazetecilere saldırısına ilişkin açıklama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türkiye'den çok sert tepki!

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.