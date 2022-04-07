Trump sonunda kabul etti! İlk kez bu kadar net konuştu

2020 ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'a kaybederek koltuğu devreden Donald Trump, seçime hile karıştığı ve bu nedenle kaybettiğini, asıl kazananın kendisi olduğu iddialarını sürdürüyordu. Trump'ın iddiasıyla öfkeli bir grup Kongre binasını basarak dünya tarihine geçen kanlı bir vahşete imza atmışlardı. Ancak Donald Trump son yaptığı açıklamada seçimi kaybettiğini ilk kez kabul etti.

Başkanlık tarihçileriyle yaptığı söyleşi sırasında Trump, 'Seçimi ben kazanmadım' diyerek, kendisinin haklı olduğunu iddia etme taktiğinden vazgeçmeye hazır olduğunun bugüne kadarki en açık göstergesini verdi.

EN MUTLU ÜLKELER SIRALAMASI

Trump ayrıca artık görevde olmadığı için 'en mutlu' olan bazı ülkeleri ve liderleri sıraladı.

"Seçimi kazanmamam en çok Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i mutlu etmiştir- Sıralamam gerekirse Çin, hayır, İran en mutluydu" dedi ve şöyle devam etti:

"Moon yılda 5 milyar dolar ödeyecekti. Ama ben seçimi kazanamama herhalde en çok o sevinmiştir. Güney Kore'yi ise en mutlu olanlar arasında üçüncü ya da dördüncü sıraya koyarım."

Yine de Trump görüşmenin ilerleyen saatlerinde karmaşık mesajlar vererek oylamanın hileli olduğu iddialarını tekrarladı ve panele 'seçimde hile yapıldı ve kaybedildi' dedi.

Trump'ın yenilgiyi kabul etmeyerek ve seçimlerin hileli olduğu yönündeki iddiaları yineleyerek, 6 Ocak'ta Kongre binasında bazı Trump yanlılarının seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeye çalıştığı şiddet sahnelerini kışkırttığı iddia ediliyor.

