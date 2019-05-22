Trump: ‘Soruşturmalar Bitmezse Demokratlar’la Masaya Oturmam’

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kendisiyle ilgili “üzerini kapatma çalışmasına giriştiği” şeklindeki suçlamasını “Ben hiçbir şeyin üzerini örtmem” diyerek yanıtladı.
Başkan Trump, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı Kongre celplerine uymamak ve eski baş avukatı Don McGahn gibi bazı önemli isimlerin Kongre’deki oturumlarda ifade vermeye çıkmamasını istediği için Demokratlar’ın hedefi oluyor.
Trump Beyaz Saray’da Demokratlar’la altyapı çalışmaları konusunda yapılması planlanan ancak kısa kestiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “düzmece” soruşturmalara son vermedikleri sürece hiçbir konuda Demokratlar’la müzakere masasına oturmayacağını söyledi.
Trump, “Avukatlarım bana başkanlık yetkini kullanabilirsin, bunlarla uğraşmana gerek yok dediler. Şeffaf ya da katı olabilirdim. Ben de dedim ki ‘ben yanlış bir şey yapmadım’ ve şeffaf olmayı seçtim. 500 tanığın soruşturma kapsamında ifade vermesine izin verdim” dedi.
Başkan Trump, “Mahkemeye ve Kongre’ye saygı duyuyorum ama bu yaptıkları taciz. Onlarsız da bir sürü şey yapıyoruz, bırakalım oyunlarını oynasınlar” diye konuştu.
ABD Başkanı, bugün aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de olduğu bazı Demokratlar’ı altyapı çalışmalarıyla ilgili Beyaz Saray’da bir toplantıda ağırlayacaktı. CNN’e göre başkan toplantıya girdi ancak oturmadı ve kimsenin elini sıkmayacağını söyledi. Trump, burada Demokratlar’ın soruşturmaları sonlandırmadığı sürece onlarla altyapı da dahil hiçbir konuda masaya oturmayacağını kaydetti. Trump’ın Pelosi dahil önde gelen Demokratlar’ın sözlerini keserek odadan çıktığı belirtildi.
Daha sonra Trump, Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde basının karşısına çıktı.
Demokratlarsa Trump’ı tüm bu sahneleri önceden planlamakla suçladı. Gül Bahçesi’nde Trump’ın konuşacağı kürsünün önüne Mueller raporunun ülkeye maliyetini gösteren bir de pankart asılmıştı.
Pelosi Trump’ın basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Altyapı çalışmaları konusunda bu başkana eski ABD başkanlarına verildiği gibi imza mahiyetinde bir girişim yapma fırsatı verdik. Buna yollar, köprüler, kitle taşımacılığı, temiz su, kirli su arıtma gibi ABD toplumunun ihtiyaç duyduğu birçok konu dahil. Ancak bir sebepten, belki kendine güvensizliğinden, saygı göstermedi. Kongre’nin ve Beyaz Saray’ın bu konuda birlikte çalışmasını pas geçti. Bunu neden yaptığını bilmiyorum” dedi.
Pelosi, “ABD başkanı ve ABD için dua ediyorum” ifadesini kullandı.
Demokrat Senatör Chuck Schumer ise “Biz buraya 35 sayfalık bir plan vermeye geldik. Altyapı çalışması yapmayı istiyoruz ama Başkan yapmamak için her bahaneyi kullanıyor. Üç hafta önce buluştuğumuzda da soruşturmalar vardı ve yine de bizimle görüşmüştü” dedi. Schumer, “Bu önceden planlanmış bir bahane. Bu planlı. Odaya girdiğimizde perdeler kapalıydı, başkanın arkada durabileceği ve bize bu konuşmayı yapabileceği bir alan vardı” dedi.
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