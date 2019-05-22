Trump: ‘Soruşturmalar Bitmezse Demokratlar’la Masaya Oturmam’

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kendisiyle ilgili “üzerini kapatma çalışmasına giriştiği” şeklindeki suçlamasını “Ben hiçbir şeyin üzerini örtmem” diyerek yanıtladı.

Başkan Trump, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı Kongre celplerine uymamak ve eski baş avukatı Don McGahn gibi bazı önemli isimlerin Kongre’deki oturumlarda ifade vermeye çıkmamasını istediği için Demokratlar’ın hedefi oluyor.

Trump Beyaz Saray’da Demokratlar’la altyapı çalışmaları konusunda yapılması planlanan ancak kısa kestiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “düzmece” soruşturmalara son vermedikleri sürece hiçbir konuda Demokratlar’la müzakere masasına oturmayacağını söyledi.

Trump, “Avukatlarım bana başkanlık yetkini kullanabilirsin, bunlarla uğraşmana gerek yok dediler. Şeffaf ya da katı olabilirdim. Ben de dedim ki ‘ben yanlış bir şey yapmadım’ ve şeffaf olmayı seçtim. 500 tanığın soruşturma kapsamında ifade vermesine izin verdim” dedi.

Başkan Trump, “Mahkemeye ve Kongre’ye saygı duyuyorum ama bu yaptıkları taciz. Onlarsız da bir sürü şey yapıyoruz, bırakalım oyunlarını oynasınlar” diye konuştu.