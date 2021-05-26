Trump Soruşturmasında Büyük Jüri Oluşturuldu

New York eyaleti savcıları, eski Başkan Donald Trump'ın iş ilişkileri ve bağlantıları hakkındaki cezai soruşturma kapsamında kanıtları değerlendirmek üzere özel bir büyük jüri oluşturdu. ABD hukukuna göre kanıtları değerlendiren büyük jüriler, zanlı ya da şüpheli hakkında suçlamalar yöneltilip-yöneltilmeyeceğine karar veriyor, zanlı aleyhine dava açılmasını gerektirecek ölçüde kanıt olup-olmadığını değerlendiriyor. Bu son gelişme, Manhattan bölge savcılığının iki yıl boyunca yürüttüğü soruşturmanın sonucu olarak Trump aleyhine suçlamalarda bulunma aşamasına geçme hazırlığı yaptığına işaret ediyor. Manhattan bölge savcılığı, eski Başkan Trump'ın vergi kayıtlarını elde etmek için uzun bir hukuk mücadelesi vermişti. Manhattan bölge savcılığının Trump soruşturması kapsamında büyük jüriyi toplayacağı kararı ilk kez Washington Post gazetesi tarafından bildirildi. Konuya ilişkin bilgi veren kişi, kimliğinin gizli kalması şartıyla konuştu. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Trump adına bazı kadınlara yapılan sus payı ödemeleri, gayrimenkullere biçilen değerler ve çalışanlara verilen maaşlar gibi bir takım meseleler hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor.

Demokrat Partili Savcı Vance, soruşturması kapsamında tanıkların ifadesine başvurmak ve bazı belgeleri edinmek için büyük jüriden yararlanıyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle diğer büyük jürilerin ve mahkemelerdeki faaliyetlerin aksamasına rağmen Savcı Vance'in başvurduğu büyük jüri, çalışmalara devam etti. Soruşturma ayrıca Trump'ın kredi aldığı kuruluşlarla olan ilişkisini, gelir vergisi indirimi almak için yaptığı arsa bağışını, şirketinin ödediği milyonlarca dolarlık danışmanlık ücretleri üzerinden elde ettiği vergi indirimlerini mercek altına alıyor. Yeni büyük jüriden çalışmaları sonunda Trump aleyhine suçlamalarda bulunması talep edilebilir. Washington Post'un haberine göre büyük jüri altı ay boyunca haftada üç gün toplanacak. Soruşturmayı "cadı avı" olarak tanımlayan Trump ise daha önce yaptığı açıklamada "Bu tamamen siyasidir ve beni başkanlık seçiminde destekleyen 75 milyon seçmene hakarettir. Soruşturmayı partizan Demokrat savcılar yürütüyor" demişti. Savcı Vance'in ofisi, meseleye ilişkin açıklama talebini karşılıksız bıraktı.

Yeni bir büyük jüri oluşturulması, eski Başkan ve sahibi olduğu şirketler grubu Trump Organization hakkındaki cezai soruşturmanın giderek ivme kazandığının son sinyali. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, geçtiğimiz hafta, Trump hakkında yürüttüğü hukuki soruşturmanın cezai soruşturmaya dönüşmesi üzerine Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance'in ofisiyle çalışması için iki avukat tayin ettiğini söylemişti. Demokrat Partili New York Eyalet Başsavcısı Letitia James, Trump hakkındaki hukuki soruşturmasını da sürdürdüğünü söyledi, ancak soruşturmaya cezai nitelik kazandırmasına neden olan etken açıklamadı. Manhattan bölge savcısı Vance, birkaç ay önce Trump hakkındaki soruşturmayı yürütmesi için eski mafya savcısı Mark Pomerantz'a görev vermişti. Vance, Trump'ın eski kişisel avukatı Michael Cohen dahil bazı tanıklarla da görüşmelerde bulunuyor. Cyrus Vance, Manhattan bölge savcılığı seçimlerine bir kez daha girmeyeceğini ve önümüzdeki yıl görev süresi dolduğunda makamından ayrılacağını açıklamıştı. Bu durum, Trump'la ilgili davanın Vance'in halefine devredilme olasılığının yüksekliğine işaret ediyor. Önümüzdeki ay yapılacak yerel önseçimler, Vance'in boşaltacağı makamı kimin dolduracağını belirleyecek.