Trump sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı. Kararname, sosyal medya şirketlerinin yayınladıkları içeriklerle ilgili hukuki kovuşturmalardan korunmasına yönelik yasal uygulamanın iptal edilmesini öngörüyor. Böylece sosyal medya platformları, kendi üzerlerinden paylaşılan içeriklere karşı hukuki sorumluluk taşıyacaklar.

Sosyal medya platformlarının yöneticilerini "tarafsız" olmamak ve "siyasi aktivizm" yapmakla suçlayan Trump, imzaladığı kararnameyi, "ifade özgürlüğünü en kötü tehlikelerden birine karşı koruma" sözüyle savundu.

ABD'deki sosyal medya platformlarının şimdiye kadar, "sansürlemek için sınırsız güce" sahip olduklarını ileri süren ABD Başkanı, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" diye konuştu.

Trump ile Cumhuriyetçi politikacılar uzun zamandır Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını "muhafazakar güçlere ve pozisyonlara karşı önyargılı" olmakla suçluyor.