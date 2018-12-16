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Trump sosyal medyadan böyle dalga geçti: Ruhu şad olsun!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2018 03:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki neo-muhafazakar çevrelerin en önemli yayın organlarından Weekly Standard dergisinin kapanma kararıyla ilgili "Sahtekar Weekly Standard meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Çok kötü. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medyadan böyle dalga geçti: Ruhu şad olsun!

Trump, Twitter hesabından, kapanacağı açıklanan Weekly Standard dergisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump, "Başarısız kahin Bill Kristol (Çoğu kişi gibi onun da hiçbir fikri yok) tarafından yönetilen acınası ve sahtekar Weekly Standard meteliksiz kaldı ve sektörden çıktı. Çok kötü. Ruhu şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kendini "muhafazakar, bağımsız ve Trump karşıtı" tanımlayan derginin Genel Yayın Yönetmeni Bill Kristol, dün yaptığı bir açıklama ile derginin kapanacağını duyurmuştu.

Weekly Standard dergisi, 1995 yılında Kristol ile yine önde gelen Neo-Conlardan Fred Barnes tarafından kurulmuştu.

23 yıldır yayın yapan dergi, yeni muhafazakarların (Neo-Con) önemli fikir mecralarından sayılıyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Weekly Standard

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