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Trump Sosyal Medyaya Geri Döndü

29.04.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını sonrasında Twitter yönetiminin hesabını kapatmasının ardından kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan ilk paylaşımını yaptı. Trump mesajında "GERİ DÖNDÜM!" dedi

Trump Sosyal Medyaya Geri Döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını sonrasında Twitter yönetiminin hesabını kapatmasının ardından kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan ilk paylaşımını yaptı. Trump mesajında "GERİ DÖNDÜM!" dedi.

Trump, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmayı imzalamasıyla sessizliğini bozdu.

Twitter 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump’ın hesabını daha fazla şiddeti körükleyebileceği riskini öne sürerek kalıcı olarak yasaklamıştı.

Cumhuriyetçiler, ifade özgürlüğünü geri kazanmak için içerik denetleme uygulamalarını gevşetmeye söz veren Tesla şirketinin CEO'sunun, Trump'ın hesabını iade edeceği umuduyla Musk'ın sosyal medya platformunu satın almasını desteklemişti.

Ancak Musk’un Twitter ile anlaştığının açıklanmasından sonra Trump, Twitter'a geri dönmeyeceğini söylemişti.

Trump dün akşamki mesajında, başkanlığı döneminde basından şikayet eden ve geniş çapta paylaşılan bir Twitter mesajındaki yazım hatasına atıfta bulunarak, "GERİ DÖNDÜM! #COVFEFE" yazdı.

Trump'ın, 21 Şubat'ta Apple şirketinin uygulama mağazasında Truth Social'ın lansmanından bu yana kendi uygulamasındaki sessizliği, uygulamanın uzun vadeli olup olmayacağı hakkında soru işaretleri yaratmıştı.

Uygulama devreye girmeden önce, oğlu Donald Trump Jr. 14 Şubat'ta Twitter’dan, @reaDonaldTrump hesabında babasının Truth Social hesabının ekran görüntüsünü "Hazır olun! En sevdiğiniz Başkan sizi yakında görecek!" mesajıyla paylaşmıştı.

Truth Social'ın çatısı altında bulunduğu Trump Medya ve Teknoloji Grubu (TMTG), Digital World Acquisition Corp (DWAC) ile birleşme yoluyla halka açılmayı planlıyor. Şirketin hisseleri bugün piyasa öncesi yüzde 7,7 artış gösterdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından incelenen anlaşmanın tamamlanması ise daha aylar alacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Donald Trump
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