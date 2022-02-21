Trump sosyal medyaya geri dönüyor: Truth Social uygulaması App Store'da

ABD eski başkanı Donald Trump ve destekçileri için hazırlanan sosyal medya uygulaması Truth Social (Hakikat Sosyal) Apple'ın uygulama mağazarı App Store'da Pazar akşamı yayına alındı.

Truth Social kendisini, başka sitelerde engellenen görüşlerin ifade edilebileceği bir sosyal medya platformu olarak tanıtıyor.

Geçen yıl ABD Kongresi'ne Trump yanlıları tarafından yapılan saldırıdan sonra Donald Trump'ın Facebook ve Twitter platformlarındaki hesapları kapatılmıştı.

TRUMP'IN SOSYAL MEDYAYA DÖNÜŞÜ

Uygulama geçen yıl bir çok sosyal medya platformundan yasaklanan Donald Trump'ın bu alana geri dönüşünü başlatabilir.

Truth Social, ABD'nin doğu yakası saatiyle gece yarısından kısa süre önce App Store'a kondu ve önceden sipariş vermiş olan müşterilerin Apple cihazlarına otomatik olarak indirildi.

Bazı kullanıcılar hesaba giriş yaparken sorun yaşadıklarını ya da "Çok büyük talep nedeniyle bekleme listesine alındınız" mesajıyla karşılaştıklarını söylüyorlar.

Uygulama deneme aşamasında davet edilen bir kullanıcı grubu tarafından kullanılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN NASIL DIŞLANMIŞTI?

Trump 2021 yılının 6 Ocak günü ABD Kongresi'ne taraftarlarınca düzenlenen saldırıdan sonra, şiddeti kışkırtıcı mesajlar yazmakla suçlanarak Twitter, Facebook ve Alphabet'e ait YouTube'dan çıkarılmıştı.

Truth Social'ın ardındaki şirket olan Trump Media and Technology Group (TMTG), eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Devin Nunes'un CEO'luğunda, kendilerini ifade özgürlüğü savunucusu olarak konumlandıran ve ana akım platformlarda görüşleri yasaklanan kullanıcıları çekmeye çalışan teknoloji şirketleri arasına katılıyor.

Devin Nunes, uygulamanın Mart ayı sonlarında en azından ABD içinde tam olarak kullanımda olacağını söyledi.

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin önde gelen liderlerinden Elise Stefanik Cuma günü, Taht Oyunları dizisinin ünlü "Kış geliyor" cümlesine atıfla "GERÇEK geliyor" diye tweet atmıştı.

Şimdiye kadar Twitter'a rakip çıkan Gettr, Parler ve video sitesi Rumble da dahil yeni şirketlerin hiçbiri takipçi bakımından ana akım muadillerine yaklaşamadılar.

Trump Twitter tarafından yasaklanmadan önce hem başkanlık hesabı hem kişisel hesabı üzerinden platformu aktif bir şekilde kullanıyor ve 89 milyon kişi tarafından izleniyordu.

75 yaşındaki eski başkan, ima etmiş olsa bile henüz başkanlığa yeniden aday olacağını net olarak hiç bir zaman telaffuz etmedi.

Trump hakkında halen vergi beyannamelerinden 2020 seçimlerinde kaybettikten sonra iktidarı devretmemeye yönelik faaliyetlerine kadar çok sayıda soruşturma ve dava var.



