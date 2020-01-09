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  4. Trump-Stoltenberg görüştü: 'NATO Orta Doğu'daki sürece daha fazla katkıda bulunabilir'

Trump-Stoltenberg görüştü: 'NATO Orta Doğu'daki sürece daha fazla katkıda bulunabilir'

09.01.2020 05:03 | Son Güncelleme

Telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO'nın Orta Doğu'nun istikrarına ve uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkıda bulunabileceği' üzerinde anlaştı. Trump, dün İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı füze saldırıları sonrası, NATO’dan sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini söylemişti.

Trump-Stoltenberg görüştü: 'NATO Orta Doğu'daki sürece daha fazla katkıda bulunabilir'

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde 'NATO'nun Orta Doğu'daki sürece daha çok katkıda bulunabileceği' üzerinde anlaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Orta Doğu'da barışın korunması ve çatışmanın önlenlesi anlamında NATO'nun rolünün artmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Telefon görüşmesi sonrası NATO'dan da benzer bir açıklama geldi ve Trump'ın NATO'dan Orta Doğu'daki sürece daha çok müdahil olmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada "NATO'nun bölgesel itikrara ve uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkıda bulunabileceği" konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Açıklamada NATO'nun, Irak ve Afganistan'daki eğitim faaliyetleri ve IŞİD'e karşı Ululslararası Koalisyon'un bir parçası olarak, uluslararası terörizmle mücadelede kilit bir rol oynadığı da vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Çarşamba sabaha karşı yaptığı balistik füze saldırılarının ardından, dün gün içinde Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında "İran savaşı tetikledikçe Orta Doğu'ya barış ve istikrar gelmeyecek. Ancak daha ileri gitmesine izin verilmeyecek. NATO'dan da bu sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." demişti.

Trump, İran'ın Irak'taki saldırılarında hiçbir Amerikalının zarar görmediğini, erken uyarı sisteminin gayet iyi çalıştığını da söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Irak'taki Amerikan üslerinin vurulmasının, Tahran'ın ABD karşısında geri çekilmeyeceğini gösterdiğini söyledi, Washington yönetimi için "Akılları varsa, şu noktada başka bir eyleme girişmezler" diye konuştu.

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