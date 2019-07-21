‘Trump Suçlu’

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat üye Jerrold Nadler, Başkan Donald Trump’ın suçlu olduğunu gösteren önemli kanıtlar olduğunu belirtti ve hiçbir başkanın hukukun üstünde olamayacağını söyledi.

Fox News Sunday programına açıklamalarda bulunan Nadler, Mueller raporunun başkanın önemli suçlardan suçlu olduğunu gösteren önemli kanıtlar sunduğunu belirtti ve “Mueller’ın bu gerçekleri Amerikan halkına sunmasına izin vermeliyiz” dedi.

Nadler, “bundan sonra görelim nereye gidiyoruz” ifadesini kullandı.

Jerrold Nadler, yönetimin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi ve hiçbir başkanın hukukun üstünde olamayacağını kaydetti.

Nadler’in açıklamaları önemli çünkü azil işlemlerinin başlaması için bu tür suçların kanıtının sunulması gerekiyor.

Amerika, Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nde vereceği ifadeye odaklanmış durumda.

Mueller 24 Temmuz’da Temcilciler Meclisi Adalet Komisyonu’yla İstihbarat Komisyonu’nda ifade verecek.