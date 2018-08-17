Trump: Suçsuz bir adam için bedel ödemeyeceğiz

Trump, "suçsuz bir adam için bedel ödemeyeğiz" dedi.Türkiye ile ABD arasındaki rahip Brunson krizinde ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Rahip Andrew Craig Brunson'ı "rehine" olarak tanımlayan Trump, baskı altına alınmayı kabul etmeyeceklerine dikkat çekti.

Amerikan Başkanı Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçsuz bir adamın serbest bırakılması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz" diyerek, ABD'nin kendisine baskı yapılmasına izin vermeyeceğini de ifade etti.

Türkiye'nin yıllarca ABD'den yararlandığını söyleyen Trump artık bunun mümkün olmayacağını belirtti.

Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham da Twitter hesabı üzerinden fotoğralı bir paylaşım yaparak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile rahip Brunson'ın durumuna ilişkin "verimli" bir görüşme yaptıklarını paylaştı.

ABD'li bakandan yeni yaptırım tehdidi

Donald Trump'ın Türkiye paylaşımından birkaç saat önce de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ek yaptırım kararı alınacağını açıklamıştı. Aynı toplantıda Trump'ın da Ankara ile ilgili olarak "İyi bir dost olmadıkları ortaya çıktı" dediği belirtilmişti.