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Trump: Suçsuz bir adam için bedel ödemeyeceğiz

17.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, rehine olarak tanımladığı rahip Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye tarafından baskı altına alınmaya izin vermeyeceklerini belirtti.

Trump: Suçsuz bir adam için bedel ödemeyeceğiz

Trump, "suçsuz bir adam için bedel ödemeyeğiz" dedi.Türkiye ile ABD arasındaki rahip Brunson krizinde ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Rahip Andrew Craig Brunson'ı "rehine" olarak tanımlayan Trump, baskı altına alınmayı kabul etmeyeceklerine dikkat çekti.

Amerikan Başkanı Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçsuz bir adamın serbest bırakılması için hiçbir bedel ödemeyeceğiz" diyerek, ABD'nin kendisine baskı yapılmasına izin vermeyeceğini de ifade etti.

Türkiye'nin yıllarca ABD'den yararlandığını söyleyen Trump artık bunun mümkün olmayacağını belirtti.

Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham da Twitter hesabı üzerinden fotoğralı bir paylaşım yaparak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile rahip Brunson'ın durumuna ilişkin "verimli" bir görüşme yaptıklarını paylaştı.

ABD'li bakandan yeni yaptırım tehdidi

Donald Trump'ın Türkiye paylaşımından birkaç saat önce de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye ek yaptırım kararı alınacağını açıklamıştı. Aynı toplantıda Trump'ın da Ankara ile ilgili olarak "İyi bir dost olmadıkları ortaya çıktı" dediği belirtilmişti.

Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sırasında konuşan ABD Hazine Bakanı, "Brunson'ı derhal serbest bırakmamaları halinde yapmayı planladığımız başka şeyler de var" demişti.

ABD'li rahip Brunson 2016 Ekim ayında "casusluk ve terör" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Brunson'ın 2018 Temmuz ayında adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmasına karar verilmişti. Avukatının Brunson'un ev hapsine karşı yaptığı ikinci itiraz da hafta başında mahkeme tarafından reddedilmişti.

DW,AFP/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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