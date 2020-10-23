Trump: Sudan ile İsrail anlaştı

Filistinliler ise anlaşmaya sert tepki gösteriyor.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimleri öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra üçüncü bir ülkenin daha İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyurdu. Trump, Beyaz Saray'daki çalışma bürosu Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sudan'ın, ülkede geçmişte meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD vatandaşlarına tazminat ödemeyi kabul etmesi karşılığında ABD geçtiğimiz günlerde Sudan'ı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarmış ve İsrail ile yapılan anlaşmanın önü açılmıştı. Bu anlaşma ile Sudan'ın Batı dünyası ile de yakınlaşması bekleniyor.

Sudan söz konusu tazminat anlaşmasına göre, 1998 yılında El Kaide tarafından ABD'nin Kenya ve Tanzanya büyükelçiliklerine yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden ABD'lilerin ailelerine 335 milyon dolar ödedi. Başkan Trump da tazminatın transfer edildiğini doğruladı. Söz konusu terör eylemlerinin yapıldığı 1998 senesinde, El Kaide lideri Usame Bin Ladin de Sudan'da yaşıyordu.