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Trump: Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkaracağım

20.10.2020 02:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sudan hükümetinin ABD'li terör mağdurları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini ve bu gerçekleştiğinde Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını belirtti.

Trump: Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sudan hükümetinin ABD'li terör mağdurları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini ve bu gerçekleştiğinde Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını belirtti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318251010595303424?s=20

Sudan devlet televizyonu, Trump'ın açıklamasının ardından Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamdok'un, paranın ABD'ye gönderildiğini açıkladığını aktardı.

Ancak ABD'den paranın ulaştığına dair bir bilgi henüz gelmedi.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da Trump'ın bu kararının çok önemli olduğunun belirterek, karara desteklerini açıkladı.

"En kötü mirastan kurtuluyoruz"

Sudan geçiş dönemi Başbakanı Hamdok, Trump'ın açıklamasının "Sudan'ın demokrasiye geçişine ve Sudan halkına güçlü bir destek mesajı" olduğunu belirtti.

Hamdok Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sudan'ın geçmişteki, ölmüş yönetiminin en kötü mirasından kurtulmak üzereyiz" dedi.

https://twitter.com/SudanPMHamdok/status/1318256797552173057?s=20

Hamdok ayrıca ülkesinin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının, Sudan'ın 60 milyar dolarlık dış borcundan kurtulmasının kapısını açacağını da söyledi.

Sudan, listede bulunması nedeniyle uluslararası kurumlardan borç almakta güçlük çekiyordu.

Sudan'ın ABD'ye ödemeye söz verdiği tazminat, 1998 yılında El Kaide tarafından Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yapılan saldırıları kapsıyor.

Saldırılarda çoğu sivil 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

1993'ten beri listedeydi

ABD'nin "teröre destek veren ülkeler listesi"nde Suriye, İran, Kuzey Kore ve Sudan bulunuyor.

Sudan El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e kapılarını açmasının ardından, 1993 yılında, eski devlet başkanı Ömer el Beşir döneminde listeye alınmıştı.

Sudan'da 1989 yılında bir askeri darbeyle iktidara gelen Ömer el Beşir, geçen yıl sokak gösterilerinin ardından, yine bir askeri müdahaleyle görevinden alınmıştı.

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