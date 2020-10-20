Trump: Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sudan hükümetinin ABD'li terör mağdurları ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini ve bu gerçekleştiğinde Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını belirtti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1318251010595303424?s=20

Sudan devlet televizyonu, Trump'ın açıklamasının ardından Sudan geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamdok'un, paranın ABD'ye gönderildiğini açıkladığını aktardı.

Ancak ABD'den paranın ulaştığına dair bir bilgi henüz gelmedi.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da Trump'ın bu kararının çok önemli olduğunun belirterek, karara desteklerini açıkladı.

"En kötü mirastan kurtuluyoruz"

Sudan geçiş dönemi Başbakanı Hamdok, Trump'ın açıklamasının "Sudan'ın demokrasiye geçişine ve Sudan halkına güçlü bir destek mesajı" olduğunu belirtti.

Hamdok Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sudan'ın geçmişteki, ölmüş yönetiminin en kötü mirasından kurtulmak üzereyiz" dedi.