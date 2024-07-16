Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Kulağındaki sargı dikkat çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

FBI suikast girişimini düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un telefonundaki bilgilere erişim sağladı.

"Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarda suikast girşiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.

Crooks'un aracı ve evindeki araştırmalar tamamlandı.

Amerikan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 20 yaşındaki saldırganın suikast girişiminden bir süre önce şüpheli olarak sınıflandırıldığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

"Şüpheliyi arama, bulma, tanımlama ve sonunda etkisiz hale getirme süreci çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." dedi.

Gizli Servis Direktörü, saldırı sırasında binada yerel yetkililerin olduğunu da doğruladı.

Binanın güvenliğinin yerel polisin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Cheatle, suikast girişiminden sonra Trump'a ulaştığını ancak konuşmadığını aktadı.

Olaydan sonra hakkındaki istifa çağrılarına da "Görevimden istifa etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

Gizli Servis Direktörü'nün pazartesi Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyor.

Diğer yandan Amerikan The Washington Post, suikast girişiminde kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeğin babası tarafından 11 yıl önce alındığını yazdı.

CBS News de saldırgan Crooks'un suikasti düzenlediği miting alanına gelmeden önce 50 mermi satın aldığını aktardı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır