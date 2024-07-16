HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Kulağındaki sargı dikkat çekti

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Kulağındaki sargı dikkat çekti

16.07.2024 07:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Trump'ın kulağındaki sargı dikkat çekti

Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı! Kulağındaki sargı dikkat çekti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı.

Kulağında bandajla kongreye katılan Trump'ın yanında bugün açıkladığı başkan yardımcı adayı J.D Vance de yer aldı.

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

2024-07-16T031558Z_1245004866_RC21W8A8YMN7_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REPUBLICANS-CONVENTION

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

2024-07-16T032102Z_713866696_RC23W8A203YB_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REPUBLICANS-CONVENTION

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

FBI suikast girişimini düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un telefonundaki bilgilere erişim sağladı.

"Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarda suikast girşiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.

Crooks'un aracı ve evindeki araştırmalar tamamlandı.

Amerikan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 20 yaşındaki saldırganın suikast girişiminden bir süre önce şüpheli olarak sınıflandırıldığına yönelik iddialara da yanıt verdi.

2024-07-16T032458Z_1594882476_RC23W8AIWLKL_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REPUBLICANS-CONVENTION

"Şüpheliyi arama, bulma, tanımlama ve sonunda etkisiz hale getirme süreci çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." dedi.

Gizli Servis Direktörü, saldırı sırasında binada yerel yetkililerin olduğunu da doğruladı.
Binanın güvenliğinin yerel polisin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Cheatle, suikast girişiminden sonra Trump'a ulaştığını ancak konuşmadığını aktadı.
Olaydan sonra hakkındaki istifa çağrılarına da "Görevimden istifa etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi.

Gizli Servis Direktörü'nün pazartesi Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyor.

Diğer yandan Amerikan The Washington Post, suikast girişiminde kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeğin babası tarafından 11 yıl önce alındığını yazdı.

CBS News de saldırgan Crooks'un suikasti düzenlediği miting alanına gelmeden önce 50 mermi satın aldığını aktardı.

2024-07-16T032656Z_399297490_RC23W8A9XS4E_RTRMADP_3_USA-ELECTION-REPUBLICANS-CONVENTION

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı yükseldi!Elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı yükseldi!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
En Çok Okunan Haberler
Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi

Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi

Copa Amerika finalinde izdiham faciaya dönüşüyordu! Dünyaca ünlü futbolcu annesini kurtarmaya geldi: "İnsanlık dışı anlardı"

Copa Amerika finalinde izdiham faciaya dönüşüyordu! Dünyaca ünlü futbolcu annesini kurtarmaya geldi: "İnsanlık dışı anlardı"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı! "Gerekirse yıkın!"

15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı! "Gerekirse yıkın!"

Çeşme'de korkutan görüntülerin ardından acı haber geldi! Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de korkutan görüntülerin ardından acı haber geldi! Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.