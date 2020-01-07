Trump: 'Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu'

Trump: 'S\u00fcleymani b\u00fcy\u00fck bir sald\u0131r\u0131 planl\u0131yordu'G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 3,5 y\u0131l boyunca kemoterapi g\u00f6ren gencin kanseri yendi\u011fini \u00f6\u011frendi\u011fi o an!ABD Savunma Bakan\u0131 Esper: 'Irak'tan \u00e7ekilmiyoruz'ABD Savunma Bakan\u0131 Esper: 'S\u00fcleymani haftalar de\u011fil g\u00fcnler i\u00e7inde hayata ge\u00e7irmek \u00fczere bir sald\u0131r\u0131 planl\u0131yordu demek daha do\u011fru olur'
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