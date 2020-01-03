Trump, Süleymani suikastı konusunda Boris Johnson'ı önceden bilgilendirmedi

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda önceden bilgilendirmediği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Ortadoğu'da 400 askeri bulunması ve bölgedeki ABD güçleriyle çalışmasına rağmen Johnson, hava saldırısı konusunda önceden uyarılmadı.

İktidardaki Muhafazakar Parti Üyesi Tom Tugendhat, mevcut Beyaz Saray yönetiminde detayları müttefikleriyle paylaşmama yönünde bir anlayış olduğunu ve bunun endişeye yol açtığını söyledi.

Eski Avam Kamarası Dışişleri Komitesi Başkanı Tugendhat, "Müttefik olmanın amacının birbirimizi değil düşmanlarımızı şaşırtmak olduğuna inanıyorum." dedi.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.