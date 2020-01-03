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  4. Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi

Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğunu belirten Başkan Trump Süleymani'nin "yıllar önce öldürülmesi" gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrasında bölgede gerginlik tırmanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda gerginliği tırmandıracak açıklamalarda bulundu. Trump ilk paylaşımında "General Kasım Süleymani uzun bir zaman diliminde binlerce Amerikalıyı öldürdü ya da kötü bir şekilde yaraladı ve daha birçoğunu öldürmek için de kumpas kuruyordu...ancak yakalandı. Yakın geçmişte İran'da ölen protestocular da dahil doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişinin ölmesinden sorumlu" dedi.

Trump ikinci paylaşımda ise "İran bunu hiçbir zaman tamamen kabul etmese de ülkede Süleymani'den nefret ediliyor ve korkuluyordu. Liderlerinin dış dünyanın inanmasını istedikleri gibi üzülmüş değiller. O uzun yıllar önce öldürülmeliydi" ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu. Süleymani'nin öldürülmesine Türkiye, Rusya, Çin ve Almanya dahil birçok ülke tepki gösterdi ve Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Süleymani'nin içinde bulunduğu araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

DW, AFP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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