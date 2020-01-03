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  4. Trump: ‘Süleymani Yıllar Önce Öldürülmeliydi’ 

Trump: ‘Süleymani Yıllar Önce Öldürülmeliydi’ 

03.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Twitter’da “İran hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” mesajını paylaşan Trump, Süleymani’nin de yıllar önce öldürülmesi gerektiğini yazdı 

Trump: ‘Süleymani Yıllar Önce Öldürülmeliydi’ 

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat Havaalanı’ndaki ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından Twitter’da ABD bayrağı paylaşan Başkan Donald Trump, bu sabah yeni açıklamalar yaptı.

Twitter’da “İran hiçbir savaşı kazanamadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi” mesajını paylaşan Trump, Süleymani’nin de yıllar önce öldürülmesi gerektiğini yazdı.

Trump, “General Kasım Süleymani, uzun süredir, binlerce Amerikalı’yı öldürdü ya da ciddi bir şekilde yaraladı. Ve daha fazla kişiyi öldürmek için planlar yapıyordu, ama yakalandı. Doğrudan ve dolaylı şekilde milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu. Bunların arasında İran’da kısa zaman önce öldürülen çok sayıda PROTESTOCU da var. İran hiçbir zaman açık şekilde itiraf etmese de, Süleymani ülke içinde hem korkuluyor hem de nefret ediliyordu. İranlı liderler dünyaya gösterdikleri kadar üzgün değiller. Uzun yıllar önce öldürülmeliydi!” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından Twitter’dan “Iraklılar özgürlükleri için dans ediyor. General Süleymani’nin artık yaşamıyor olmasından dolayı müteşekkirler” mesajıyla, Irak sokaklarındaki “sevinç gösterisi” olduğu belirtilen bir görüntü paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da önce Fox televizyonunda demeç verdi. Pompeo, “İran’a karşı hiçbir şey yapmamanın getireceği sonuçlar çok büyük olurdu. İran’la savaşa girmek istemiyoruz ancak Amerikalılar’ın hayatının riske atılmasını izlemeyeceğiz” dedi.

Sabah saatlerinde CNN’in yayınına katılan ABD Dışişleri Bakanı, Süleymani’nin bölgede kısa zaman süre düzenlenecek bir saldırı için aktif olarak çalıştığını söyledi. Pompeo, ABD hükümetinin Süleymani’ye yönelik hava saldırısının bu istihbarata dayalı değerlendirme sonucu düzenlendiğini belirttti.

Hava saldırısı kararının Amerikalılar’ın hayatını kurtardığını söyleyen Pompeo, Süleymani’nin müdahil olduğu olası bir saldırıda yüzlerce olmasa bile onlarca Amerikalı’nın hayatının tehlikede olduğunu kaydetti.

Pompeo “ABD topraklarının risk altında olup-olmadığı” sorusuna da, “Bölgede mevut tehditler olduğu” yanıtını verdi.

Pompeo olası saldırıyla ilgili ayrıntıları paylaşmadı ancak Trump yönetiminin ilerleyen günlerde istihbarat bilgisi paylaşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşının “Saldırının dünyayı daha tehlikeli hale getirdiği” açıklamasına ise “Fransızlar bu konuda hatalı. Dünya bugün daha güvenli” yanıtını verdi.

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