Trump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyor

Trump Avrupa’ya vatandaşı olan IŞİD'lileri alıp yargılamaları gerektiğini söylemişti.Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump kendi vatandaşı IŞİD'liyi ABD'ye geri almayacağını söyledi.

24 yaşındaki Hoda Muthana ile ilgili Twitter'da bir açıklama yapan Trump "Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmaması için" Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya "talimat” verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı kısa açıklamada "Hoda Muthana bir Amerikan vatandaşı değil ve ABD'ye alınmayacak” dedi ve Muthana'nın geçerli Amerikan pasaportu ya da vizesinin olmadığını söyledi.

ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık alma hakkı tanıyor. Alabama'da yetişen Muthana'nın Suriye'ye ABD pasaportu ile gittiğine inanılıyor. Muthana'nın avukatı da bu yönde açıklamada bulundu.

Bir ABD'li yetkili ise daha sonra yapılan bir incelemede Muthana'nın vatandaşlığının geri alınmadığını, çünkü hiçbir zaman vatandaş olmadığını söyledi. Muthana'nın babasının Yemenli bir diplomat olması ve diplomatların aile üyelerine otomatik olarak vatandaşlık verilmemesi ABD hükümetinin savını güçlendirdi.