HABER

Trump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyor

21.02.2019 10:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, avukatının açıklamalarına göre ABD vatandaşı olan IŞİD'liyi geri almayı reddediyor.

Trump Suriye'deki IŞİD'liyi ABD'ye geri almıyor

Trump Avrupa’ya vatandaşı olan IŞİD'lileri alıp yargılamaları gerektiğini söylemişti.Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump kendi vatandaşı IŞİD'liyi ABD'ye geri almayacağını söyledi.

24 yaşındaki Hoda Muthana ile ilgili Twitter'da bir açıklama yapan Trump "Hoda Muthana'nın ülkeye geri alınmaması için" Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya "talimat” verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı kısa açıklamada "Hoda Muthana bir Amerikan vatandaşı değil ve ABD'ye alınmayacak” dedi ve Muthana'nın geçerli Amerikan pasaportu ya da vizesinin olmadığını söyledi.

ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık alma hakkı tanıyor. Alabama'da yetişen Muthana'nın Suriye'ye ABD pasaportu ile gittiğine inanılıyor. Muthana'nın avukatı da bu yönde açıklamada bulundu.

Bir ABD'li yetkili ise daha sonra yapılan bir incelemede Muthana'nın vatandaşlığının geri alınmadığını, çünkü hiçbir zaman vatandaş olmadığını söyledi. Muthana'nın babasının Yemenli bir diplomat olması ve diplomatların aile üyelerine otomatik olarak vatandaşlık verilmemesi ABD hükümetinin savını güçlendirdi.

Ancak Muthana'nın avukatı 1994 yılında doğan müvekkilinin babasının diplomatlığı uzun yıllar önce bıraktığını ve müvekkilinin ABD vatandaşı olduğunu söyledi. ABD vatandaşlığından çıkarılmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Trumpgeçtiğimiz günlerde Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı müttefiklerinin IŞİD'lileri geri alıp yargılamaması hâlinde söz konusu 800 savaşçıyı serbest bırakmak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor Android telefon kullananlara müjde! Dünya devinden yeni bomba geliyor
Türkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımıTürkiye'de üniversitelerin büyüyen sorunu: Parayla tez yazımı
Rusya Soruşturmasının Sonuna Gelindi Mi?Rusya Soruşturmasının Sonuna Gelindi Mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump'tan ABD başkanlığına aday olan Sanders'e "çılgın" suçlaması!

'Çılgın'lar savaşı! Trump ortalığı fena karıştırdı!

DEAŞ'a katılmak için ABD'den Suriye'ye giden kadın ülkeye geri alınmayacak!

'DEAŞ gelini'ne ret!

'250 milyon dolarlık' dava açan gence Trump'tan destek: Göster onlara Nick

'250 milyon dolarlık' dava Trump'ı mutlu etti!

Rusya, insansız sualtı aracı 'Poseidon'un görüntülerini yayınladı

Rusya Poseidon'un görüntülerini ilk kez yayınladı

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

NATO'yla savaşması halinde Rusya'nın şansı ne?

Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Rüzgar sayesinde yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.