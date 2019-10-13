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Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatını verdiğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söyledi.

Esper, CBS'in "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini belirterek Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

"Son 24 saatte (Türklerin) saldırılarını aslen planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik." diyen Esper, Suriye'nin kuzeyinden kaç askerin geri çekileceği konusunda bilgi vermezken, Suriye'deki bin kişilik gücün büyük bölümünü temsil eden bu askerlerin Suriye'den tamamıyla ayrılmasının istenmediğini vurguladı.

Mark Esper, ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesinin "mümkün olan en kısa zamanda güvenli biçimde" yapılacağını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı ayrıca SDG'nin, Esed rejimi ordusu ve Rusya ile Türklere ve Suriyeli muhaliflere karşı koymak için "anlaşma" yapma arayışında olduğunu dile getirdi.

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ABD askerleri Donald Trump Mark Esper

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