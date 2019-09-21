Trump, Suudi Arabistan’a asker gönderiyor

ABD, Suudi Arabistan’a yapılan saldırı sonrasında gelen talep üzerine Suudi Arabistan’a asker gönderiyor.

ABD, Suudi Arabistan’nın akaryakıt tesislerine yapılan saldırı sonrasında Suudi savunmasını desteklemek için bölgeye birlikler gönderiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın en büyük akaryakıt tesislerine yapılan saldırıdan sonra Suudi Arabistan’ın hava ve füze savunmasını desteklemek için asker gönderilmesini onayladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) talebi üzerine krallığın isteğine cevaben, Trump’ın bölgede savunma yapacak ve öncelikle hava ve füze savunmasına odaklanacak olan ABD kuvvetlerinin Orta Doğu’ya konuşlandırılmasını onayladığını açıkladı.

İran’ı, ’ciddi bir şekilde şiddeti tırmandırmakla’ suçlayan Esper, bölgedeki ulusların ABD’den yardım istediğini söyledi. Esper, gönderilecek asker sayısının binlerce olmayacağını, konuşlandırmanın ılımlı sayıda asker içereceğini belirtti. Ayrıca Esper Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne askeri teçhizat teslimatını da hızlandırmayı planlıyor. Başkan Donald Trump’ın ABD kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılmasını onayladığını belirten Esper, “ABD - İran arasında asla bir çatışma aramıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Pentagon’un gelecek hafta konuyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

