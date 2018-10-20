"Trump, Suudi Arabistan'ın avukatı gibi davranıyor"

İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı hakkındaki “hiç değişmeyen temel gerçeklerin” Suudi yönetimi ve Trump tarafından üç haftadır inkar edilmesi ile olayın uluslarası bir krize dönüştüğü belirtilen makalede, “Trump hiçbir zaman Kaşıkçı'nın muhtemel ölümünün açık gerçekliğini kabul etmedi ve böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

ABD’nin önde gelen dergilerinden The New Yorker’da Susan B. Glasser’in kaleme aldığı “Trump hiçbir şeyi beceremiyor: Başkan, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranıyor” başlıklı makalede, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına karşı Trump’ın takındığı tutum değerlendirildi.

- “Bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olay”

Makalede, Suudiler tarafından cuma günü duyurulan "Kaşıkçı'nın konsoloslukta girdiği bir yumruk kavgasında öldüğü iddiası" ve Trump’ın bu iddiayı hemen inandırıcı bulduğunu açıklamasına rağmen tartışmaların bir süre daha yatışmayacağına dikkat çekilerek, “Trump’ın Suudi Arabistan'ın acımasız genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ateşli bir şekilde kucak açmasından dolayı bu, tek bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olaydır.” ifadeleri kullanıldı.

Kaşıkçı olayının ABD'de daha çok tartışılacağı belirtilen makaleye şöyle devam edildi:

“Trump’ın tweetleri ve sürekli yorumları ile haber çevrimlerinin gittikçe kısaldığı bir zamanda Kaşıkçı olayı, ara seçim döneminde Washington’da en fazla gündemde kalan bir haber örgüsü olabilir. Bütün Ortadoğu stratejisinin merkezindeki müttefiki ile henüz ciddi bir kopuşun yaşanmadan bu kuşatmayı sonlandırmak için Trump yönetiminin başarısız kabadayıca ve hatalarla çıkış arayışına rağmen biz hala olayın üstündeyiz. Dünyada Amerikan liderliğinin sorgulandığı bir dönemde, Trump’ın buraya sığınma talebinde bulunan bir muhalifin acımasız cinayetine alaycı ve bönce bir tavır takınması dünyandaki kötü adamların neşelendirilmesine neden oluyor.”