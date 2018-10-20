HABER

"Trump, Suudi Arabistan'ın avukatı gibi davranıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı'nin öldürülmesi olayında Suudi Arabistan'ın avukatı gibi davranmakla eleştiriliyor - The New Yorker dergisi: - “Trump, böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor” - “Donald Trump ve onun birkaç hafta süren oyalamaları, Amerika'nın üstünde bir utanç lekesi olarak hatırlanacak”

NEW YORK (AA) – Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürülmesi olayında ABD Başkanı Donald Trump, “Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranmakla” eleştiriliyor.

ABD’nin önde gelen dergilerinden The New Yorker’da Susan B. Glasser’in kaleme aldığı “Trump hiçbir şeyi beceremiyor: Başkan, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan’ın avukatı gibi davranıyor” başlıklı makalede, öldürüldüğü kesinleşen Cemal Kaşıkçı olayına karşı Trump’ın takındığı tutum değerlendirildi.

İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı hakkındaki “hiç değişmeyen temel gerçeklerin” Suudi yönetimi ve Trump tarafından üç haftadır inkar edilmesi ile olayın uluslarası bir krize dönüştüğü belirtilen makalede, “Trump hiçbir zaman Kaşıkçı'nın muhtemel ölümünün açık gerçekliğini kabul etmedi ve böyle bir zamanda Amerikan başkanından beklendiği şekilde insan hakları ve özgürlük savunuculuğundan daha çok, şu an hala dünya kamuoyu önünde Suudilerin avukatı gibi davranmaya devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

- “Bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olay”

Makalede, Suudiler tarafından cuma günü duyurulan "Kaşıkçı'nın konsoloslukta girdiği bir yumruk kavgasında öldüğü iddiası" ve Trump’ın bu iddiayı hemen inandırıcı bulduğunu açıklamasına rağmen tartışmaların bir süre daha yatışmayacağına dikkat çekilerek, “Trump’ın Suudi Arabistan'ın acımasız genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ateşli bir şekilde kucak açmasından dolayı bu, tek bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir olaydır.” ifadeleri kullanıldı.

Kaşıkçı olayının ABD'de daha çok tartışılacağı belirtilen makaleye şöyle devam edildi:

“Trump’ın tweetleri ve sürekli yorumları ile haber çevrimlerinin gittikçe kısaldığı bir zamanda Kaşıkçı olayı, ara seçim döneminde Washington’da en fazla gündemde kalan bir haber örgüsü olabilir. Bütün Ortadoğu stratejisinin merkezindeki müttefiki ile henüz ciddi bir kopuşun yaşanmadan bu kuşatmayı sonlandırmak için Trump yönetiminin başarısız kabadayıca ve hatalarla çıkış arayışına rağmen biz hala olayın üstündeyiz. Dünyada Amerikan liderliğinin sorgulandığı bir dönemde, Trump’ın buraya sığınma talebinde bulunan bir muhalifin acımasız cinayetine alaycı ve bönce bir tavır takınması dünyandaki kötü adamların neşelendirilmesine neden oluyor.”

- "Suudi Arabistan ile ilişkilerimizde geç kalınan bir dönüm noktası”

Makalede, Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin içindeki Lindsey Graham ve Marco Rubio gibi senatörlerden bile Suudi Arabistan’ın cezalandırılması yönünde talepte bulunduğu belirtilerek, Suudi Arabistan’a karşı Amerikan politikasında açık bir şekilde kayma olduğunun altı çizildi.

Trump’ın kendi partisindeki aykırı seslerin yanında, Washington’da Suudi Arabistan lehine için çalışan lobi ve düşünce kuruluşlarında da gelen baskılar üzerine kopmalar yaşandığı kaydedilen makalede, bu kuruluşların Suudi parası ile Kaşıkçı arasında bir tercih yapmak durumunda oldukları vurgulandı.

İsmini vermek istemeyen bir lobicinin, “Biz bu adamın (Veliaht Prens) yalanları üzerine daha fazla devam edemeyiz. Bunun yolu yok. Bu çok açık, çok ürkütücü.” dediği yazıldı.

- “Amerika'nın üstünde bir utanç lekesi olarak hatırlanacak”

Makalenin sonunda, “Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’ya yönelik saldırısı, sadece gaddar bir Orta Doğu monarşisinin bir muhalife karşı izole bir cinayeti olarak hatırlanmayacak. Donald Trump ve onun birkaç hafta süren oyalamalarından dolayı, Amerika'nın üstünde bir utanç lekesi olarak da hatırlanacak." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

PARTNERŞehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!Şehrin stresinden kaçıp kafa dinlemek istiyorsanız bu yerler tam size göre!
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltıAdana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varAğrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump avukatı Cemal Kaşıkçı Connecticut senatör Chris Murphy Muhammed bin Selman Susan B. Glasser Suudi Arabistan The New Yorker

En Çok Okunan Haberler

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.