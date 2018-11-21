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"Trump, Suudi Arabistan'ın değerlerini savunuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

New York Times Gazetesi Yayın Kurulu: - "Donald Trump, CIA'in vardığı sonucu ve Amerikan değerlerini görmezden gelip Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın anlattıklarını yuttu" - "Trump, Suudi Arabistan ya da başka yerlerdeki zorbaları cesaretlendirerek dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor" - "Trump, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ne kadar yanlış olursa olsun, sorumluları kim olursa olsun, Suudi rejiminin yanında olacağını söylemiş oldu" - "Suudi Arabistan Veliaht Prensi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki hiç kimse, yaptıklarının hesabını vermekten kaçmaması gerekir"

Amerikan New York Times gazetesi Yayın Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Trump, CIA'in vardığı sonucu ve Amerikan değerlerini görmezden gelip Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ın anlattıklarını yuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Yayın Kurulu, kaleme aldığı "Trump, Suudi Arabistan'ın değerlerini savunuyor" başlıklı yazıda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Trump'ın tavrını değerlendirdi.

Yazıda, Trump'ın dün yaptığı yazılı açıklamaya işaret edilerek, "Aslına bakılırsa Trump, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ne kadar yanlış olursa olsun, sorumluları kim olursa olsun, Suudi rejiminin yanında olacağını söylemiş oldu." ifadelerine yer verildi.

- "Trump dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor"

Trump'ın açıklamasında kullandığı "Dünya çok tehlikeli bir yer" ifadesine dikkat çekilen yazıda, "Trump, Suudi Arabistan ya da başka yerlerdeki zorbaları cesaretlendirerek dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor." denildi.

Yazıda, Trump'ın ilişkilerinin ticari amaçlı olduğunu vurgulandı.

Adaletin yerini bulması için Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanan yazıda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki hiç kimsenin, yaptıklarının hesabını vermekten kaçamaması gerekir." değerlendirmesi yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı cinayet New York Times

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