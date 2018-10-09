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Trump: "Suudi gazeteci konusunda herkesin bildiği kadarını biliyorum"

09.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Trump: "Suudi gazeteci konusunda herkesin bildiği kadarını biliyorum"

Trump: "Suudi gazeteci konusunda herkesin bildiği kadarını biliyorum"

Trump: "Suudi gazeteci konusunda herkesin bildiği kadarını biliyorum"

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