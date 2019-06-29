Trump, Suudi velaht Prens Muhammed bin Selman’la görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İran’ın artan düşmanlığını görüştüklerini belirtti.

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Trump ve Muhammed bin Selman’ın İran’ın devam eden tavrını ve petrol ve bölge istikrarını sağlamada Suudi Arabistan’ın rolünü görüştüklerini belirtti.

Trump görüşmede, "Ülkesi için çok şey yapan Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüşmek benim için bir onurdur. İki ülke arasındaki işbirliği ABD’de büyük iştihdam sağladı. Veliaht Prens Suudi Arabistan’da terörizme karşı mücadele büyük iş çıkarıyor" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise yaptığı konuşmada, "Bütün dünya terörizme karşı savaşta Amerika’nın çabalarına minnettardır. Ülkemizi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu uzunca bir yol” dedi.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi överken Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruları duymazdan gelerek kendisine sorulan “Sayın Başkanı Cemal Kaşıkçı cinayetini konuşacak mısınız” şeklindeki bir soruya cevap verme yerine, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong- Un ile ilgili bir soruya cevap verdi. Aynı sorunun tekrarlanması üzerine Trump, konuyu değiştirerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin Teknoloji firması Huawei konusunda konuşma planları ile ilgili bir soruya cevap verdi.

