HABER

Trump Suudi Veliaht Prens hakkındaki kanıtları kabul etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 23:24 | Son Güncelleme

New York Times: - "Trump için Prens Muhammed'in telefonda kendisinin cinayetle hiçbir alakasının olmadığını söylemesi yeterli"

Amerikan New York Times gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gösteren kanıtların artmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın prensin bu suçta parmağı olduğu ihtimalini ısrarla kabul etmeyi reddettiğini yazdı.

Mark Lander imzalı "Kaşıkçı konusundaki delillere rağmen Trump Veliaht Prensin yanında duruyor. Niye?" başlıklı analizde, Trump'ın, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği iddialarını içeren raporu daha yayımlanmadan göz ardı etmeye başladığına dikkat çekildi.

"Trump için, Prens Muhammed'in telefonda kendisinin cinayetle hiçbir alakasının olmadığını söylemesi yeterli." ifadesine yer verilen makalede, Trump'ın Kaşıkçı cinayetinde güvenini sarsacak kanıtların en önemli parçası olan ses kaydını dahi 'acı verici ve korkunç' olduğu gerekçesiyle dinlemek istemediği ve bunun istihbarat yetkilileri arasında görüş ayrılığı oluşturabileceği belirtildi.

Lander, şöyle devam etti:

"Trump'ın beyanatları, ABD yönetiminin, İran'dan İsrail-Filistin barış sürecine kadar Orta Doğu'daki stratejisinin dayanağı olan ve sözleşmelerinin çoğunu henüz ödememiş olsa bile Amerikan askeri silahların önemli bir müşterisi olan Suudi tahtının 33 yaşındaki varisine ne kadar derinden yatırım yaptığını gösteren canlı bir resmi oldu."

Analizde görüşlerine yer verilen Brooking Enstitüsünde kıdemli Suudi Arabistan uzmanı Bruce O. Riedel de Trump'ın tavrının, ne kadar çaresiz olduğunu gösterdiğini belirterek "Şimdi Muhammed bin Selman'ın suçunu inkar edemeyecekleri bir gerçeğe bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu stratejisinde Suudi Arabistan'ın kilit noktada olduğuna dikkat çekilen makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Kongrede oluşan Yemen karşıtı dalgaya karşı Beyaz Saray'ın Kaşıkçı olayını kullanarak çatışmaları en kısa sürede yatıştırması için Muhammed bin Selman'ı zorlayabileceği görüşü paylaşıldı.

Makalede, Riedel'in, "Trump yönetiminin, Yemen ile Kongreyi satın almaya çalıştığı çok açık. Ancak bu, Muhammed bin Selman'ın bölgede istikrarı bozan bir güç olması problemini çözmüyor." yorumu yer aldı.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve botKızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot
Ezan okurken kalp krizinden öldüEzan okurken kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkan Donald Trump CIA raporu Mark Lander New York Times Suudi Arabistan uzmanı Bruce O. Riedel Velihat Prensi Muhammed bin Selman Yemen

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Yeşilçam'ın usta ismi Bilge Zobu'nun son hali

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Afrin’de suç çetesi ÖSO’ya teslim oldu

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e hediye

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu: Suudi Konsolosluğu'nu dinlemek söz konusu değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.