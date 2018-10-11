Trump: ‘Suudi Yatırımlarını Durdurmaya Gerek Yok’

Başkan Donald Trump, İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileri bozmak istemediğinin işaretlerini verdi.

Beyaz Saray’daki bir imza töreninden sonra yaptığı açıklamada Trump, “Büyük yatırımları sona erdirmek istemiyorum” dedi ve bu ülkeyle imzalanan 110 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ederek bundan Çin veya Rusya’nın pay almasını istemediğini dile getirdi. Suudi Arabistan’a silah satışını azaltmaya istekli olmadığını belirten Trump, “Eğer ABD satmazsa Suudiler Rusya ve Çin’den silah alırlar diye konuştu.

“Türk ve Suudi hükümetleriyle birlikte çalışıyoruz”

Trump, ayrıca Kaşıkçı soruşturmasında Türk ve Suudi hükümetleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Trump, bu açıklamalarından hemen önce de yine Beyaz Saray’da basının karşısına çıkmış ve Suudi Arabistan’la yaşanan durumu çözmenin “yatırımları durdurmaktan başka yolları da” olduğunu söylemişti.

Trump, Cemal Kaşıkçı’yla ilgili en kısa zamanda bir rapor yayınlamayı umduklarını da kaydetmiş ancak ayrıntı vermemişti.

