Trump: ‘Suudiler’in Açıklaması Tatmin Edici Değil’ 

Başkan Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan’ın sunduğu açıklamaları tatmin edici bulmadığını söyledi.
Kaşıkçı en son 2 Ekim’de evlilik belgeleri almak için İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girmiş ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Suudi Arabistan geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın yetkililerle girdiği bir yumruklu kavgada hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Türk medyası ve yetkilileriyse, 59 yaşındaki gazetecinin 15 kişilik bir Suudi görev timi tarafından öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığını belirtiyor.
Donald Trump gazetecilere yaptığı son açıklamada, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la Kaşıkçı’nın ölümü hakkında görüştüğünü kaydetti. “Duyduklarımdan tatmin olmadım” diyen Trump, diğer yandan Riyad’dan Amerika’ya gelen tüm yatırımları da kaybetmek istemediğini vurguladı.
Trump, “Ama bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz” derken, Suudi Arabistan’da ve olay üstünde çalışan Amerikalılar ve Türkiye’de Amerikalı istihbarat görevlileri olduğunu belirtti.
Başkan Trump, Suudi Arabistan’ın soruşturma için istediği bir aylık süreyi çok uzun bulduğunu da sözlerine ekledi
Kushner'dan Veliaht Prens'e tavsiye
Bu arada Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner da, Suudi veliaht prensini tamamen şeffaf olmaya çağırdığını ve ona dünyanın gözünün Riyad’ın Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalarda olduğunu, söylediğini kaydetti.
CNN’e konuşan Kushner, Suudi prense “Şeffaf ol, tamamen şeffaf ol. Dünya izliyor. Bu çok çok ciddi bir suçlama ve çok ciddi bir durum” dediğini anlattı.
Haber ajansı Reuters da, Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayanarak, Kushner’in Veliaht Prens Muhammed’le kişisel ilişki geliştirdiğini ve Trump’ı da kritik öneme sahip bir stratejik ve ekonomik ilişkiye zarar vermemek için dikkatli hareket etmeye çağırdığını yazdı.
ABD Maliye Bakanı Riyad'da
Bu arada Suudi devlet televizyonu, Suudi Veliaht Prens Selman’ın Riyad’da ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le görüştüğünü bildirdi. Televizyon kanalı tarafından paylaşılan Twitter mesajında, Veliaht Prens ve Mnuchin’in stratejik ortaklığın önemini ve bu ortaklığın 2030 Vizyonu açısından gelecekte oynayacağı rolü vurguladığı belirtildi.
Mnuchin, Riyad’da düzenlenecek “Çöl Davosu” olarak adlandırılan yatırım konferansına ise katılmayacak.
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