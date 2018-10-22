Trump: ‘Suudiler’in Açıklaması Tatmin Edici Değil’ 

Başkan Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan’ın sunduğu açıklamaları tatmin edici bulmadığını söyledi.

Kaşıkçı en son 2 Ekim’de evlilik belgeleri almak için İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girmiş ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Suudi Arabistan geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın yetkililerle girdiği bir yumruklu kavgada hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Türk medyası ve yetkilileriyse, 59 yaşındaki gazetecinin 15 kişilik bir Suudi görev timi tarafından öldürüldüğünü ve vücudunun parçalara ayrıldığını belirtiyor.

Donald Trump gazetecilere yaptığı son açıklamada, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la Kaşıkçı’nın ölümü hakkında görüştüğünü kaydetti. “Duyduklarımdan tatmin olmadım” diyen Trump, diğer yandan Riyad’dan Amerika’ya gelen tüm yatırımları da kaybetmek istemediğini vurguladı.

Trump, “Ama bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz” derken, Suudi Arabistan’da ve olay üstünde çalışan Amerikalılar ve Türkiye’de Amerikalı istihbarat görevlileri olduğunu belirtti.