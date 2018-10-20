Riyad’ın açıklamasına tepki gösteren bazı ABD'li siyasetçiler ise Kongre'nin harekete geçmesini istedi.ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin Suudi Arabistan'ın 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını duyurmasını "büyük bir ilk adım” olarak nitelendirdi. Trump, ABD'nin bundan sonra alacağı pozisyonla ilgili olarak da Kongre ile birlikte çalışacağını söyledi.

Olayla ilgili açıklamada yapan Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Mucib, "Kaşıkçı ile İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda görüştüğü şahıslar arasında başlayan tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüştüğünü ve çıkan arbedenin Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlandığını" söylemişti.

Trump, Arizona eyaletindeki bir etkinlik sırasında gazetecilerin bu açıklamaları inandırıcı bulup bulmadığı şeklindeki sorusuna, "Buluyorum" şeklinde yanıt verdi. Başkan, bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek istediğini söyledi.

Trump, "Suudi Arabistan harika bir müttefik. Ancak olanlar kabul edilemez" dedi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan'daki gözaltıları "Büyük bir ilk adım. Bu sadece ilk adım. Ama büyük bir ilk adım" diye niteledi.