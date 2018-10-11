HABER

Trump: “Suudilerle 110 milyar dolarlık anlaşmayı bozmak istemiyorum”

11.10.2018 19:24 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir imza töreninden yaptığı sonra açıklamada Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileri bozmak istemediğinin işaretlerini verdi.

Trump: “Suudilerle 110 milyar dolarlık anlaşmayı bozmak istemiyorum”

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir imza töreninden yaptığı sonra açıklamada Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileri bozmak istemediğinin işaretlerini verdi. “Büyük yatırımları sona erdirmek istemiyorum” diyen Trump, bu ülkeyle imzalanan 110 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ederek bundan Çin veya Rusya’nın pay almasını istemediğini dile getirdi.

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
Trump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söylediTrump, Kaşıkçı olayına bağlı olarak Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanması fikrine destek vermediğini söyledi
Başkan Trump: “Türk ve Suudi yetkililerle birlikte çalışıyoruz”Başkan Trump: “Türk ve Suudi yetkililerle birlikte çalışıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı! Berkay ve Arda Turan arasında neler yaşandı?

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.