Trump: “Suudilerle 110 milyar dolarlık anlaşmayı bozmak istemiyorum”

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir imza töreninden yaptığı sonra açıklamada Suudi Arabistan’la ekonomik ilişkileri bozmak istemediğinin işaretlerini verdi. “Büyük yatırımları sona erdirmek istemiyorum” diyen Trump, bu ülkeyle imzalanan 110 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ederek bundan Çin veya Rusya’nın pay almasını istemediğini dile getirdi.

